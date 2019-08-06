Elektrikler ne zaman gelecek? 6 Ağustos İstanbul kesinti programı

İstanbul'da zaman zaman planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı kesinti listeleriyle vatandaşları saatler öncesinden bilgilendiriyor. Peki, bugün hangi ilçelerde, kaç saat elektrik kesintisi yaşanacak? İşte, 6 Ağustos elektrik kesintisi programı...

- KATİP KASIM Mh., ASKER Sk., ASYA Sk., BEŞİKÇİ Sk., KIZILTAŞ Sk., LANGA HİSARI Cd., LANGA KARAKOLU Sk., SEPETÇİ SELİM Sk., SAYVAN Sk., NİŞANCA Mh., ALİŞAN Sk., ASKER Sk., ASYA Sk., HEMŞEHRİ Sk., HEMŞİRE Sk., MOLATAŞI Cd., MOLATAŞI ÇIKMAZI Sk., TÜRKELİ Cd., TÜRKELİ 1. ÇIKMAZI Sk., TÜRKELİ 2. ÇIKMAZI Sk., İSMAİL SEFA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26108-2290 TM)

- PINARTEPE Mh., ŞEHİT CELAL MADENDERE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26310-22306)

- BAŞAK Mh., YEŞİL VADİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26321-12398)

- BEDRETTİN Mh., ÇÜRÜKLÜK Sk., AKARCA Sk., ANBAR ARKASI Sk., TAYYARECİ ZEKİ Sk., ÇATMA MESCİT Mh., DERVİŞ AHMET Sk., SÖĞÜT ÖZÜ Sk., ARIKAY Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26338-3029)

- BAŞAK Mh., MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ Cd., MEKTEP Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26320-12488)

- KADIMEHMET EFENDİ Mh., YENİ ÇEŞME Sk., YELPAZE Sk., AKİDE Sk., CAMİİKEBİR Mh., TAŞKIZAK TERSANESİ Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26336-3209)

- ŞİRİNEVLER Mh., NAMIK KEMAL Cd., KARAOĞLANOĞLU Cd., ADNAN KAHVECİ Bul., FETİH Cd., ER Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26469-285)

- ESENTEPE Mh., 2984. Sk., 2985. Sk., 2986. Sk., 2987. Sk., ŞEHİT EYÜP GÖNEN Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26503-28712 TM)

- DEMİRKAPI Mh., 2. Sk., ŞEHİT HAKAN TAŞAN Sk., MASLAK Cd., AKGÜL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26382-31456)

- CEBECİ Mh., 2604. Sk., 2605. Sk., 2606. Sk., 2607. Sk., 2608. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., İSMETPAŞA Mh., 80. Sk., MALKOÇOĞLU Mh., ZAFER Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26388-28252 tm)

- KARAAĞAÇ Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında YEŞİLBAYIR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26427-22996-22077-22601-22802-22803-27052-20306-22692-20749-20748-20705)

- ESKİ HABİPLER Mh., MİNE Sk., VEFA POYRAZ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26416-29898 TM)

- 100. YIL Mh., 32. Sk., 34. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26368-18222)

- MİMAR SİNAN Mh., ATASOY Cd., ŞEVKİ KARAKAŞ Cd., ALİPAŞA Cd., ÖZGÜRLÜK Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26408-25741-25291-25268-25246)

- YEŞİLKENT Mh., G-725 Sk., G-5 Sk., G-713 Sk., G-755 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26445-21338)

- ŞENLİKKÖY Mh., AKASYA Sk., BUKET Sk., CEVİZLİ Sk., ÇEVRE Sk., EKŞİ NAR Sk., FLORYA Cd., HÜRRİYET Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26434-1721)

- KARTALTEPE Mh., AKIN YOLU Sk., AKSOY Sk., DOST Sk., KOŞUYOLU Cd., TALAT ARTEMEL Sk., TEZ Sk., ÜÇTEPE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26435-1707)

- GÜRPINAR Mh., ÖMER SEYFETTİN Cd., DALYAN Cd., ERTUĞRUL Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26438-22319)

- SİLAHTARAĞA Mh., BESTEKAR EBUBEKİRAĞA Sk., BESTEKAR HACI ARİFBEY Sk., 5.CAMİİ Sk., CANSU Sk., KARADENİZ Cd., 2.MEHTAP Sk., ORDU Cd., PINAR Cd., YENİYOL Sk., UĞUR Sk., SAKARYA Mh., BARAKA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26439-28342 TM)

- ESENTEPE Mh., DENİZ Sk., GENCAY Sk., 1.KARANFİL Sk., 1.KARTAL Sk., 4.LEYLAK Sk., MAHREK Sk., MERDİVENLİ Sk., PARK ÜSTÜ Sk., SARMAŞIK Sk., SEVİMLİ Sk., TAŞOCAĞI DİKYOL Sk., TABYA Sk., 1.ŞAHİN Sk., GAZİOSMANPAŞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26440-28046 TM)

- PİRİ MEHMET PAŞA Mh., ATATÜRK Cd., MARİNA Cd., HÜSEYİN TUFAN Sk., İZZET ULUŞAHİN Sk., KUTSAL Sk., KÜÇÜKYALI Sk., İSKELE GEÇİDİ Sk., FİKRET GÜNDOĞAN Sk., BEKİR GÖKSEL Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26465-25868 )

- BÜYÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26450-25948-26082-25437-26056 STM)

- YOLÇATI Mh., KAVAKLIZADE Sk., ÖZDERE Sk., ANADERE Sk., GÜLÇİN ÇİFTLİĞİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26466-26385-25260-26312)

- HALICIOĞLU Mh., FISTIKLI BAHÇE Sk., AHRETLİK Sk., BONCUK Sk., ÇIKSALIN Sk., TÜTÜNCÜ ABBAS Sk., KUDÜM Sk., ELVANDİREK Sk., ŞAHİNLER Sk., ABACI HALİM Sk., TURŞUCU HÜSEYİN Sk., MALTIZ Sk., ERDEN Sk., HALİL AĞA Sk., EMİN Sk., SIVACI AHMET Sk., KANDEMİR ÇIKMAZI Sk., PİRİPAŞA Mh., FISTIKLI BAHÇE Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26449-3876)

- GÖZTEPE Mh., SAADET Sk., SÜMBÜL Sk., İNÖNÜ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26458-31128)

- ADNAN KAHVECİ Mh., OSMANLI Cd., EVRİM Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26485-20271)

- RUMELİ HİSARI Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26521-4031)

- ADNAN KAHVECİ Mh., SAYACA Cd., EVRİM Sk., ERENLER Cd., SEYRAN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26486-20272)

- ALTINTEPSİ Mh., FEVZİ PAŞA Cd., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., METE Sk., POYRAZ Sk., DOĞANAY Sk., AKPINAR Cd., TURAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26504-8230)

- TERAZİDERE Mh., ÇAM Sk., MELEK Sk., ŞİMŞEK Sk., MANASTIR Cd., BAKİ Sk., ZÜMRÜT Sk., RENK Sk., AYDIN Sk., TAŞ Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26507-8673)

- YAKUPLU Mh., AKİK Sk., KRİSTAL Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26482-21273)

- ADNAN KAHVECİ Mh., KONAK Cd., ENGİN Sk., EVRİM Sk., TOPÇU Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26483-20270)

- ORTAMAHALLE Mh., KIPÇAK Sk., ŞEN Sk., ASMA Sk., DEMİRKAPI Cd., UYGUR Cd., ÇIĞ Sk., CEVİZ Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26505-8661)

- ORTAMAHALLE Mh., RIHTIM Sk., AY Sk., ZAMBAK Sk., BÜYÜK ÇINAR Sk., KÜÇÜK ÇINAR Sk., NUMUNEBAĞI Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26508-8031)

- DELİKLİKAYA Mh., BORDO Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26512-27058-27059-27060-28057-22268-22943-22942)

- CUMHURİYET Mh., DİLARA Sk., ENVER ARSLAN Sk., HACI CEMİL UMUÇ Sk., IŞIL Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26516-25254-25119)

- RUMELİ HİSARI Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26519-4036)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., FATİH Cd., OSMANGAZİ Cd., BİRTAN Sk., CİHANER Sk., İSLAMBEY Mh., YILDIRIM BEYAZIT Cd., REDİF Sk., İRADE Sk., AKANSEL Sk., MOSTAR Sk., FEYYAZ Sk., GAZALİ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26530-29430-28149-28261)

- YAHYA KEMAL Mh., YAVUZ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26531-9771 T.M.)

- YEŞİLCE Mh., YUNUS EMRE Cd., DALGIÇ Sk., SULTAN SELİM Mh., TURAN Sk., ESKİ BÜYÜKDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26532-9391 T.M.)

- MİMAROBA Mh., UĞUR MUMCU Cd., MUSTAFA KEMAL Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26536-24295)

- FATİH Mh., İNCİRTEPE Mh., İNÖNÜ Mh., BAĞLARÇEŞME Mh., NAMIK KEMAL Mh., PINAR Mh., TALATPAŞA Mh., AKŞEMSEDDİN Mh., BALIKYOLU Mh., ÜÇEVLER Mh., ZAFER Mh., YUNUS EMRE Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:10-01:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26544-21635 27096 27080 27000 20292 20291 27177 )

- AKŞEMSEDDİN Mh., 301. Sk., 302. Sk., AŞIK MAHSUNİ ŞERİF Cd., 298. Sk., 297. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 215. Sk., 216. Sk., 217. Sk., 218. Sk., 219. Sk., 210. Sk., 211. Sk., 209. Sk., 208. Sk., 207. Sk., 206. Sk., 205. Sk., 204. Sk., 203. Sk., 202. Sk., 201. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26545-21631 21632 21633 21634 21635)

- HACIMAŞLI Mh., HACIMAŞLI-ARNAVUTKÖY Cd., OSMANLI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26556-28678-41632-41633)

- ÇAĞLAYAN Mh., ENİS Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26528-9836 T.M.)

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