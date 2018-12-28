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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.12.2018 - 09:19, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Aralık kesinti programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Aralık kesinti programı

Türkiye’nin farklı ilçelerinden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Bayrampaşa, Avcılar, Sultangazi, Ataşehir, Tuzla, Ümraniye gibi pek çok İstanbul ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Peki, kesintiler ne kadar devam edecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 28 Aralık kesinti programı

28 ARALIK BEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI

- YENİDOĞAN Mh., NUMUNEBAĞI Cd., İSMET PAŞA Mh., ULUHAN Sk., ORTAMAHALLE Mh., TURGUT REİS Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19620-8423)

- YENİDOĞAN Mh., NUMUNEBAĞI Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19619-8816)

- ORHAN GAZİ Mh., 1656. Sk., 1665. Sk., 1664. Sk., 1673. Sk., 1672. Sk., 1671. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19656-20154 22249)

- ÇİLİNGİR Mh., YERDEMİR Sk., ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19679-28789)

- FERAHEVLER Mh., MECİDİYE Cd., OSMANBEY ÇIKMAZI Sk., PETUNYA Sk., SİTE Sk., ÇADIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI Sk., ÇANAK ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19712-4371)

- BASINKÖY Mh., BASINKÖY İSTANBUL Cd., HAT ÜSTÜ Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19690-1673)

- LEVENT Mh., SÜLÜN Sk., LAVİNYA Sk., GÜLLÜ Sk., KARANFİL Sk., GONCA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19731-3686)

- GAZİ Mh., 1447. Sk., 1448. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19721-28002 tm)

- YEŞİLKENT Mh., ATATÜRK Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19761-20673 DP.:5)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., AHMET TANER KIŞLALI Bul., AKAY Sk., AKIN Sk., AKINCI Sk., ALADAĞ Sk., ALİ KARA Sk., ATLAS Sk., AVNİ AKYOL Bul., AYÇİÇEĞİ Sk., BAĞIMSIZLIK Cd., BALLIPINAR Cd., NEZİH BARUT Cd., BARIŞ Sk., BAŞAK Cd., BEGONYA Sk., CEYLAN Sk., ÇAM Sk., ÇAMALTI Sk., ÇAMELİ Sk., ÇAPA Sk., ÇİÇEK Sk., DELTA Sk., DEMET Sk., DENİZ Cd., DENİZATI Sk., DENİZYILDIZI Sk., EBRU Sk., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., İMBAT Sk., GÜNEBAKAN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19738-11275 11276 11246 11247 11277 11333 11332 27239 11331

- YEDİKULE Mh., SİLİVRİKAPI Mh., SEYYİD ÖMER Mh., KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., SÜMBÜL EFENDİ Mh., CERRAHPAŞA Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19742-2030 İTM)

- CEVİZLİK Mh., KARTALTEPE Mh., OSMANİYE Mh., SAKIZAĞACI Mh., ZUHURATBABA Mh., ATAKÖY 1. KISIM Mh., ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında YEŞİLTEPE Mh., SÜMER Mh., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 03:30-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19745-VELİEFENDİ ŞALT )

- AKSARAY Mh., KENNEDY Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19747-2845-2846-2847 (YENİKAPI MİTİNG ALANI))

- EKİNOBA Mh., MİMAROBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19755-24471 24182 24257 24537 24079 24248 24233 24321 24378)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., MUSTAFA KURTOĞLU Cd., AÇELYA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19757-21499)

- GÜZELTEPE Mh., AÇIKYÜZ Sk., ARDIÇ Sk., ENDER Sk., EREN Sk., ORBAY Sk., GÜZELTEPE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19759-28110 TM)

- NİNE HATUN Mh., AZİZİYE Cd., KEMAL HATİPOĞLU Cd., MENDERES Mh., 302. Sk., ATIŞALANI Cd., ÖMER SEYFETTİN Cd., İNÖNÜ Cd., 301. Sk., FEVZİ ÇAKMAK Mh., 1107. Sk., MİMAR SİNAN Mh., 76. Sk., 77. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19762-18041)

- GARİPÇE Mh., RUMELİFENERİ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19793-4483 4329 4618 4339 4673 4633 4766 4331 4920 4924 )

- CİHANGİR Mh., MEŞRUTİYET Cd., SEYHAN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19794-21178 dp:9)

28 ARALIK AYEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

09:00 - 20:00 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 10.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 25.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 12.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: TANBUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: FERAH FEZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ŞEHİT CAHAR DUDAYEV

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NİHAVENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ŞEHNAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DR. SUPHİ EZGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: KANUNİ NAZIMBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: HÜSEYNİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUHAYYER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: GÜLİZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YAŞAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ABDÜLKERİM ŞEBİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: HACI EMİN EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SAGAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: GÜLDESTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: UDİ HASANBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUSA SÜREYYABEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: LEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ENLEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEYZEN SALİMBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEVBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: OYAÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: LALEGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BİLGE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY

10:00 - 18:00 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOPÇU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YÜCEL

BEYKOZ

09:30 - 18:00 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: ARMONİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: KÜÇÜKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: CUMA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: ÇUVALCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: BARUTHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: BASAMAKLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: DR.ÖMER BESİM PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: EYÜP PAŞA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: GEMİCİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: MELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: KİBRİTÇİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: SARAYBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: SEDA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: NİDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: NİŞANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: SADRİ ALIŞIK

09:00 - 17:00 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞABAHÇE

ÇEKMEKÖY

10:00 - 18:00 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: URAN

13:00 - 18:30 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE

13:00 - 18:30 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: ŞİLE YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: GÜLYAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR

09:00 - 17:00 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NARÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: BEYKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: İLKADIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: YÜZYIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SEYMENLER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: ZORLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KARADUT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: LEYLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: YEDİVEREN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MUHTAR KENAN SEÇKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: İLKADIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TAŞLI ARMUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜLÜMSER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KIZBAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: UMUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KÖYİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: SIRMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TÜYLÜ ÇAYIR

10:00 - 18:00 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: URAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ

PENDİK

09:35 - 18:00 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: ÖMRÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: SELÇUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: SEYRANTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: MEZKUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: TİMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: BASİRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: KAZASKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: YÜCEL

SANCAKTEPE

13:00 - 18:30 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: MAZIDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: TRABZON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: KENAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: AYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: HATUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: ŞİLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: ORÇUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: KLAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: VİLLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: ÇATALTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: TAŞKÖPRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: ERTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: BEYAZ VİLLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: MECİDİYE

TUZLA

10:00 - 18:00 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇMELER - Sokak: DAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇMELER - Sokak: FIRAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇMELER - Sokak: ENİSE

ÜMRANİYE

09:30 - 17:30 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ADALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ALBAYRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: AŞIK VEYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: GEDİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TUĞRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TAVUKÇUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TÜRKGÜCÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: VOLKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ULUDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: DAMPSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: HAYIRLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: NAKKAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: MİLLİ MÜCADELE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: 30 AĞUSTOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: KAFİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ERDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ESKİ KADIKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: GÜNAŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ÖRNEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: PINARBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: PINARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ZİRVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: TAVUKÇUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: YALINKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: DİKİLİAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞÜKRAN

ÜSKÜDAR

09:30 - 17:30 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: ŞEYH CAMİİ

09:00 - 20:00 saat aralığında   Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARLIDERE

 

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