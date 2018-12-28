Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Aralık kesinti programı
Türkiye’nin farklı ilçelerinden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Bayrampaşa, Avcılar, Sultangazi, Ataşehir, Tuzla, Ümraniye gibi pek çok İstanbul ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Peki, kesintiler ne kadar devam edecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 28 Aralık kesinti programı
28 ARALIK BEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI
- YENİDOĞAN Mh., NUMUNEBAĞI Cd., İSMET PAŞA Mh., ULUHAN Sk., ORTAMAHALLE Mh., TURGUT REİS Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19620-8423)
- YENİDOĞAN Mh., NUMUNEBAĞI Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19619-8816)
- ORHAN GAZİ Mh., 1656. Sk., 1665. Sk., 1664. Sk., 1673. Sk., 1672. Sk., 1671. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19656-20154 22249)
- ÇİLİNGİR Mh., YERDEMİR Sk., ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19679-28789)
- FERAHEVLER Mh., MECİDİYE Cd., OSMANBEY ÇIKMAZI Sk., PETUNYA Sk., SİTE Sk., ÇADIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI Sk., ÇANAK ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19712-4371)
- BASINKÖY Mh., BASINKÖY İSTANBUL Cd., HAT ÜSTÜ Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19690-1673)
- LEVENT Mh., SÜLÜN Sk., LAVİNYA Sk., GÜLLÜ Sk., KARANFİL Sk., GONCA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19731-3686)
- GAZİ Mh., 1447. Sk., 1448. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19721-28002 tm)
- YEŞİLKENT Mh., ATATÜRK Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19761-20673 DP.:5)
- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., AHMET TANER KIŞLALI Bul., AKAY Sk., AKIN Sk., AKINCI Sk., ALADAĞ Sk., ALİ KARA Sk., ATLAS Sk., AVNİ AKYOL Bul., AYÇİÇEĞİ Sk., BAĞIMSIZLIK Cd., BALLIPINAR Cd., NEZİH BARUT Cd., BARIŞ Sk., BAŞAK Cd., BEGONYA Sk., CEYLAN Sk., ÇAM Sk., ÇAMALTI Sk., ÇAMELİ Sk., ÇAPA Sk., ÇİÇEK Sk., DELTA Sk., DEMET Sk., DENİZ Cd., DENİZATI Sk., DENİZYILDIZI Sk., EBRU Sk., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., İMBAT Sk., GÜNEBAKAN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19738-11275 11276 11246 11247 11277 11333 11332 27239 11331
- YEDİKULE Mh., SİLİVRİKAPI Mh., SEYYİD ÖMER Mh., KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., SÜMBÜL EFENDİ Mh., CERRAHPAŞA Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19742-2030 İTM)
- CEVİZLİK Mh., KARTALTEPE Mh., OSMANİYE Mh., SAKIZAĞACI Mh., ZUHURATBABA Mh., ATAKÖY 1. KISIM Mh., ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında YEŞİLTEPE Mh., SÜMER Mh., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 03:30-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19745-VELİEFENDİ ŞALT )
- AKSARAY Mh., KENNEDY Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19747-2845-2846-2847 (YENİKAPI MİTİNG ALANI))
- EKİNOBA Mh., MİMAROBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19755-24471 24182 24257 24537 24079 24248 24233 24321 24378)
- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., MUSTAFA KURTOĞLU Cd., AÇELYA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19757-21499)
- GÜZELTEPE Mh., AÇIKYÜZ Sk., ARDIÇ Sk., ENDER Sk., EREN Sk., ORBAY Sk., GÜZELTEPE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19759-28110 TM)
- NİNE HATUN Mh., AZİZİYE Cd., KEMAL HATİPOĞLU Cd., MENDERES Mh., 302. Sk., ATIŞALANI Cd., ÖMER SEYFETTİN Cd., İNÖNÜ Cd., 301. Sk., FEVZİ ÇAKMAK Mh., 1107. Sk., MİMAR SİNAN Mh., 76. Sk., 77. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19762-18041)
- GARİPÇE Mh., RUMELİFENERİ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19793-4483 4329 4618 4339 4673 4633 4766 4331 4920 4924 )
- CİHANGİR Mh., MEŞRUTİYET Cd., SEYHAN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19794-21178 dp:9)
28 ARALIK AYEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI
ATAŞEHİR
09:00 - 20:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 10.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 25.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 12.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: TANBUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: FERAH FEZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ŞEHİT CAHAR DUDAYEV
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NİHAVENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ŞEHNAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DR. SUPHİ EZGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: KANUNİ NAZIMBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: HÜSEYNİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUHAYYER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: GÜLİZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YAŞAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ABDÜLKERİM ŞEBİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: HACI EMİN EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SAGAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: GÜLDESTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: UDİ HASANBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUSA SÜREYYABEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: LEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ENLEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEYZEN SALİMBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEVBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: OYAÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: LALEGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BİLGE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOPÇU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YÜCEL
BEYKOZ
09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: ARMONİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: KÜÇÜKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: CUMA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: ÇUVALCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: BARUTHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: BASAMAKLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: DR.ÖMER BESİM PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: EYÜP PAŞA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: GEMİCİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: MELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: KİBRİTÇİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: SARAYBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: SEDA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: NİDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: NİŞANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: SADRİ ALIŞIK
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞABAHÇE
ÇEKMEKÖY
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: URAN
13:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE
13:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: ŞİLE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: GÜLYAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NARÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: BEYKOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: İLKADIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: YÜZYIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SEYMENLER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: ZORLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KARADUT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: LEYLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: YEDİVEREN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MUHTAR KENAN SEÇKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: İLKADIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TAŞLI ARMUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜLÜMSER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KIZBAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: UMUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KÖYİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: SIRMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TÜYLÜ ÇAYIR
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: URAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ
PENDİK
09:35 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: ÖMRÜM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: SELÇUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: SEYRANTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: MEZKUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: TİMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: BASİRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: KAZASKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: YÜCEL
SANCAKTEPE
13:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: MAZIDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: TRABZON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: KENAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: AYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: HATUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: ŞİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: ORÇUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: KLAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: VİLLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: ÇATALTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: TAŞKÖPRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: ERTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: BEYAZ VİLLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: MECİDİYE
TUZLA
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇMELER - Sokak: DAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇMELER - Sokak: FIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇMELER - Sokak: ENİSE
ÜMRANİYE
09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ADALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ALBAYRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: AŞIK VEYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: GEDİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TUĞRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TAVUKÇUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TÜRKGÜCÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: VOLKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ULUDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: DAMPSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: HAYIRLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: NAKKAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: MİLLİ MÜCADELE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: 30 AĞUSTOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: KAFİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ERDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ESKİ KADIKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: GÜNAŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ÖRNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: PINARBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: PINARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ZİRVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: TAVUKÇUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: YALINKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: DİKİLİAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞÜKRAN
ÜSKÜDAR
09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: ŞEYH CAMİİ
09:00 - 20:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARLIDERE
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