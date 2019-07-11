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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.07.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 11 Temmuz elektrik kesintisi programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? 11 Temmuz elektrik kesintisi programı

BEDAŞ ve AYEDAŞ vatandaşları elektrik kesintisi konusunda bilgilendirdi. 11 Temmuz tarihli planlı kesinti programına göre, Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti yaşanan ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, programı inceliyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ 11 Temmuz 2019 Perşembe günü planlı kesinti programı

- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 2288. Sk., 2297. Sk., 2300. Sk., 2316. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25429-20925

- FİRUZKÖY Mh., ÖZTAN Cd., KOCADERE Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., BELGER Sk., HASAN ÖNEL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25433-20189)

- AKSARAY Mh., ATMACA Sk., BEKARBEY Sk., CERRAHPAŞA Cd., CERRAHPAŞA CAMİİ 1. ÇIKMAZI Sk., CERRAHPAŞA CAMİİ 2. ÇIKMAZI Sk., CERRAHPAŞA CAMİİ Sk., KATİP KASIM BOSTANI Sk., KULEBOYU Sk., KÜÇÜK LANGA 1. ÇIKMAZI Sk., KÜÇÜK LANGA 2. ÇIKMAZI Sk., KÜÇÜK LANGA ARALIĞI Cd., KÜÇÜK LANGA Cd., MÜVERRİH NAİMA Sk., SULU BOSTAN Sk., YOKUŞ ÇEŞMESİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25343-2213 TM)

- CUMHURİYET Mh., AŞİYAN Sk., BAHADIR Sk., CEBECİ Cd., NECİP FAZIL Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25331-28716 tm)

- ŞİRİNEVLER Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., KAZIM KARABEKİR 2. Sk., KAZIM KARABEKİR 3. Sk., KAZIM KARABEKİR 1. Sk., FETİH Cd., MOR MENEKŞE Sk., ÖZLEM 2 Sk., BADEM 1 Sk., FETİH 5. Sk., FETİH 6. Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25383-547)

- NAKKAŞ Mh., ÖRCÜNLÜ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25371-23367 23033 23127 23465 23112 23494 23575 23359 23707 23143 23669 23311 23118)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., MANOLYA Cd., MENEKŞE Cd., ORKİDE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-09:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25320-21764 DM)

- CEBECİ Mh., 2515. Sk., 2516. Sk., 2517. Sk., 2518. Sk., 2519. Sk., 2520. Sk., 2522. Sk., 2523. Sk., 2528. Sk., 2529. Sk., 2531. Sk., 2552. Sk., V Cd., PEYAMİ SAFA Cd., Z Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25332-28423 tm)

- MERKEZ Mh., CUMHURİYET Mey., ÇUKURÇEŞME Cd., FERAH Sk., HASTANE Sk., HACI HASAN Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25420-28287 tm)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1279/1. Sk., 1285. Sk., 1427/1. Sk., 1427. Sk., 1428. Sk., 1429. Sk., 1429/2. Sk., 1430. Sk., 1430/1. Sk., 1431. Sk., 1431/1. Sk., 1432. Sk., 1433. Sk., 1434. Sk., 1435. Sk., 1437. Sk., 1436. Sk., 1439. Sk., 1469. Sk., 1472. Sk., 1473. Sk., 1475. Sk., 1476. Sk., 1476/1. Sk., 1477. Sk., 1478. Sk., 1479. Sk., 1480. Sk., 1481. Sk., 1481/1. Sk., 1482. Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25421-28850 tm)

- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 2299. Sk., 2300. Sk., 2304. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25430-22490)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ŞEHİT YUNUS ÇAÇA Sk., CEMAL ULUSOY Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25342-11992)

- SEYYİD ÖMER Mh., ALYANAK Sk., DR. ŞÜKRÜBEY Sk., EVLİYA ATA Sk., HACI YUSUF Sk., MECİTBEY Sk., MİRALAY HASAN KAZIMBEY Sk., MİRALAY HASAN KAZIMBEY ÇIKMAZI Sk., RAİFPAŞA Sk., VANİ DERGAHI ARALIĞI Sk., VANİ DERGAHI ÇIKMAZI Sk., VANİ DERGAHI Sk., ZİKİRCİ Sk., ŞEYH HÜSAMETTİN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25345-2262 TM)

- FİRUZKÖY Mh., OKUL Cd., KORUTÜRK Sk., PEHLİVAN Cd., HASAN ÖNEL Cd., KADİR ÖZDEMİR Cd., HARMAN Cd., AHREN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25432-21657)

- ZEKERİYAKÖY Mh., USKUMRUKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:20-13:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25399-4640 TM 4562 TM)

- USKUMRUKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-15:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25400-4641 TM)

- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 2304. Sk., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25431-22594)

- ZİYA GÖKALP Mh., MELİKGAZİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25447-12455)

- ZİYA GÖKALP Mh., ABDULLAH PAŞA Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25448-12461)

- MİMAR SİNAN Mh., ESKİ KEMERBURGAZ YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25457-9236,9733, 9759,9402,9403,9934 T.M.)

- KAYABAŞI Mh., ŞAMLAR Mh., İSTİKLAL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25470-29018 TM 29453 TM 29396 TM)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 1. Cd., 2. Cd., 3. Cd., 4. Cd., ANADOLU Cd., AYÇİÇEĞİ Sk., BOĞAZKÖY Cd., KAMELYA Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında KOZA Mh., 1635. Sk., 1636. Sk., 1637. Sk., 1640. Sk., 1642. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25471-21845 20856 20864 20852 20853 20851 20849 20850 )

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 12. Cd., ANADOLU Cd., NAMIK KEMAL Cd., ŞEBBOY Sk., TEVFİK FİKRET Cd., KARDELEN Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., KOCATEPE Cd., SARMAŞIK Sk., KARÇİÇEĞİ Sk., TELLİ Sk., TUNCA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25472-20863 20857 20970 20858 20859 22910)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 3. Cd., ANADOLU Cd., TURGUT ÖZAL Bul., KAMELYA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25473-20849)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., NAMIK KEMAL Cd., RUMELİ Cd., ŞEBBOY Sk., TEVFİK FİKRET Cd., KARDELEN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25474-20857)

- YENİ Mh., AKÖREN Cd., ALİPAŞA Mh., ARIKANLI ÇİFTLİĞİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25463-25712-25455)

- YAVUZ SELİM Mh., CAHİT SITKI TARANCI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25468-31162)

AYEDAŞ 11 Temmuz 2019 Perşembe günü planlı kesinti programı

ATAŞEHİR

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BALABANAĞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HATTAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HACILAR CAMİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: VECİBE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ÇEMEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: DOST 
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SİNEMACILAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DEREBOYU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MOR ORKİDE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: FERUH 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SETLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MERDİVENKÖY YOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KÜÇÜK SETLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DEREBEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SELİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DERİNLİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: TABAKLAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇINAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞİRİNEVLER 

ÇEKMEKÖY

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: ÖMERLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: MERA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SEYMENLER ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KİRAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TAŞLI ARMUT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TÜYLÜ ÇAYIR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MERA 
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ATMACA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DEMİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NEYZEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELİM DEDE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇALTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZDİL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ETİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNDOĞDU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KAYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZDEMİR 
12:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR 
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YAVUZ SELİM 

KARTAL

09:15 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ULUS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SAKİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TUNCER 
09:45 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SABA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KAPER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KARACAOĞLAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TARIM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YÜZÜAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: NUR 
09:30 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KAYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SANCAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KÖKSAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ŞAŞKIN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MÜHENDİSLER 
16:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: CUMHUR 
09:00 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TAŞKAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BAĞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SUNGUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÜNEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TURHAL 
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ÜSKÜDAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ŞEHİT HAKAN KURBAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KUZGUN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: BETÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ALPEREN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: HİLAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ÖMÜR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: TUNÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SORGUN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ZEYTİNLİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ITIR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: BANKALAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: TOMURCUK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: BAREM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: CİHAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ŞEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: EBRU 
14:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ABDİ İPEKÇİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ENDER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ONUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARAMAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: EDAGÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ 

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: UĞUR MUMCU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZGÜR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYDIN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ORTANCA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: SAKİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: UMUT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: İLKE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: YILMAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: YAMAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ADEM YAVUZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NADİRE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: BÜLBÜL DERESİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: PAPATYA ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: DEREİÇİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ÇAMLIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: TAŞKIN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: PINAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ESEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ÇİFTLİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ÇAMLIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: AKPINAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ÇİLEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: HASIR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: DUYGU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: DİNÇER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ALTIN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: TEPE ÜSTÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ŞAHİNİM ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: BEYAZ PAPATYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: GÖKTÜRK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: YAZAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: UMUTLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: TEPECİK ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: TELSİZLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: TELSİZ YOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ALAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: MESUT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: EMEKÇİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: İMRANLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ŞARK KÜMESİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: DİNLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: KIZILDAĞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: SEYRAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: RÜZGARLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ŞAH SULTAN ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ESENKÖY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ASLAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: UĞUR MUMCU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: KARA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: BEDİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: MİRAÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: SU DEPOSU ÇIKMAZI

PENDİK

13:00 - 18:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SERHAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TÜRKER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BERAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ÇAĞLAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ÇAĞLAYAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: CEFAKAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: KALECİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: KADİR 

SANCAKTEPE

10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: ORDU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KEMAL TÜRKLER - Sokak: KAMELYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: TANER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: TERAZİLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: ÖREN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: ŞENER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: ALİ ÖZDEMİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: GELİNCİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: GÜRSOY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: ATATÜRK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: BOĞAZİÇİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: SONER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: TURAN 
12:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KEMAL TÜRKLER - Sokak: FIRAT 

ŞİLE

09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: YEŞİLVADİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: ERKILIÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: GÜNDEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: MİLLET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: GAZEL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: HARMANLIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: HAREKET 

SULTANBEYLİ

09:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BURAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BİBERLİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: EMİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DİLDAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HALI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DÜLGER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SEÇKİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ABBAS MEDENİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ALTINOVA 
12:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: GAZİEMİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: İZZET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: UYANIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇEVİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DİLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DİVAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜNEŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZİYA ÜLHAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞALGAMLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: MİRAÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BERAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: EĞİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: EKBER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: İNCİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: PETROL YOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YAVUZ SELİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HALİL İBRAHİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞİFA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YUSUF 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KAFİYE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KARAMAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: OKAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: OKUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇAĞLAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: EZBER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HAYAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CİDDE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇAMSAKIZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ENGİN SEVER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KABİL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SALİHA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: USLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: AFGAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: AĞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BEŞİROĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇETİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: DALGIÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: DARICA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: DEFTERDAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: DEKOR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: LAHİKA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MAÇKA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MECBUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MEKTUP 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MELTEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MERİÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MERTEBE ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MESCİT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SAYFİYE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SUBAŞI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YERLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YOLKONAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YORUM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ZEYTİNLİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ZİGANA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÖZDAĞI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BURSA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÜLDESTE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İSLAMOĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İSMAİL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KANTARCI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KATİP 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÖRNEK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÖVGÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÖZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: TOPUZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: TUZKAYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: TÜLBENT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ERMİŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GAZİ EMİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GEÇİT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÜNDEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BERAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HACI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İNCİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HAKDİYEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: PETROL YOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAĞLAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HASRET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: RAMAZANOĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HEDEF 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HEYBET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HİKMET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HUTBE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ATATÜRK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ŞALGAMLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÖLET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MİRAÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MEVLANA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: FIRAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KİPOĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KUMRAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: POYRAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: REŞİT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SAF 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BATMAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BAYINDIR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ATEŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: AY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: AYNALI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: AYŞENUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BAHÇEVAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: CEPHE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: CERRAH 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: COŞKUN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: CÖMERT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAMLIBEL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÖRÜŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: TERTİP 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: FIRAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: CEVHER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MERİH 

TUZLA

09:45 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇMELER - Sokak: GEDİZ 

ÜMRANİYE

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: BİRLİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DOLMABAHÇE 
09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AYAZMA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BAHÇEVANLAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: CAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KADIRGA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KARTAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AHMET MERT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: AYFER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: BILDIRCIN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: SULTAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: TOLAY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ŞİMŞEK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ÜMRAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: TUNABOYU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: KÜÇÜKSU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ECRİN 
09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞAH CİHAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ERSEVER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ASHAB 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: SEFER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYTUNA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ERGÜNER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: HOCA NASRETTİN 
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KANAAT 
09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALEMDAĞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BAHAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇEŞME 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇİFTLİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PEMBEGÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NİZAM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜNEŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: HALİT BEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: HİLAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇİTLEMBİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: İRFAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KIRIM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ESTERGON 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: OKAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PASAJ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: UFUK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YILDIZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PARE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜNİZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLNİHAL

ÜSKÜDAR

09:00 - 11:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÜNAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: DR. SITKI ÖZFERENDECİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: HAFIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: HAREM İSKELESİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: ZİHNİ GÖKTAY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: NEYZENBAŞI HALİL CAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: AVNİPAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: TOKTAŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: KÖPRÜLÜ KONAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: ŞERİFBEY ÇEŞMESİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: ETHEMPAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: TOSUNPAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: BÜYÜK MUSTAFA PAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: ÇAVUŞDERE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SUPHİBEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE İSKELE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: HAREM İSKELESİ 
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HALK 
11:30 - 13:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: DR. SITKI ÖZFERENDECİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: HAFIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: HAREM İSKELESİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: TOKTAŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: ŞERİFBEY ÇEŞMESİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: DAYEKADIN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: KAYYUM AHMET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE CAMİİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE HAMAMI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: TIBBİYE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: ŞAİR NESİMİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: ŞERİF KUYUSU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: KAVAK İSKELE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE KIŞLA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: PARKÜSTÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: HAREM İSKELESİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: BESTEKAR AVNİ ANIL
09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: IRMAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY 

 

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