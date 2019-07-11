Elektrikler ne zaman gelecek? 11 Temmuz elektrik kesintisi programı
BEDAŞ ve AYEDAŞ vatandaşları elektrik kesintisi konusunda bilgilendirdi. 11 Temmuz tarihli planlı kesinti programına göre, Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti yaşanan ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, programı inceliyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ 11 Temmuz 2019 Perşembe günü planlı kesinti programı
- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 2288. Sk., 2297. Sk., 2300. Sk., 2316. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25429-20925
- FİRUZKÖY Mh., ÖZTAN Cd., KOCADERE Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., BELGER Sk., HASAN ÖNEL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25433-20189)
- AKSARAY Mh., ATMACA Sk., BEKARBEY Sk., CERRAHPAŞA Cd., CERRAHPAŞA CAMİİ 1. ÇIKMAZI Sk., CERRAHPAŞA CAMİİ 2. ÇIKMAZI Sk., CERRAHPAŞA CAMİİ Sk., KATİP KASIM BOSTANI Sk., KULEBOYU Sk., KÜÇÜK LANGA 1. ÇIKMAZI Sk., KÜÇÜK LANGA 2. ÇIKMAZI Sk., KÜÇÜK LANGA ARALIĞI Cd., KÜÇÜK LANGA Cd., MÜVERRİH NAİMA Sk., SULU BOSTAN Sk., YOKUŞ ÇEŞMESİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25343-2213 TM)
- CUMHURİYET Mh., AŞİYAN Sk., BAHADIR Sk., CEBECİ Cd., NECİP FAZIL Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25331-28716 tm)
- ŞİRİNEVLER Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., KAZIM KARABEKİR 2. Sk., KAZIM KARABEKİR 3. Sk., KAZIM KARABEKİR 1. Sk., FETİH Cd., MOR MENEKŞE Sk., ÖZLEM 2 Sk., BADEM 1 Sk., FETİH 5. Sk., FETİH 6. Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25383-547)
- NAKKAŞ Mh., ÖRCÜNLÜ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25371-23367 23033 23127 23465 23112 23494 23575 23359 23707 23143 23669 23311 23118)
- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., MANOLYA Cd., MENEKŞE Cd., ORKİDE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-09:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25320-21764 DM)
- CEBECİ Mh., 2515. Sk., 2516. Sk., 2517. Sk., 2518. Sk., 2519. Sk., 2520. Sk., 2522. Sk., 2523. Sk., 2528. Sk., 2529. Sk., 2531. Sk., 2552. Sk., V Cd., PEYAMİ SAFA Cd., Z Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25332-28423 tm)
- MERKEZ Mh., CUMHURİYET Mey., ÇUKURÇEŞME Cd., FERAH Sk., HASTANE Sk., HACI HASAN Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25420-28287 tm)
- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1279/1. Sk., 1285. Sk., 1427/1. Sk., 1427. Sk., 1428. Sk., 1429. Sk., 1429/2. Sk., 1430. Sk., 1430/1. Sk., 1431. Sk., 1431/1. Sk., 1432. Sk., 1433. Sk., 1434. Sk., 1435. Sk., 1437. Sk., 1436. Sk., 1439. Sk., 1469. Sk., 1472. Sk., 1473. Sk., 1475. Sk., 1476. Sk., 1476/1. Sk., 1477. Sk., 1478. Sk., 1479. Sk., 1480. Sk., 1481. Sk., 1481/1. Sk., 1482. Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25421-28850 tm)
- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 2299. Sk., 2300. Sk., 2304. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25430-22490)
- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ŞEHİT YUNUS ÇAÇA Sk., CEMAL ULUSOY Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25342-11992)
- SEYYİD ÖMER Mh., ALYANAK Sk., DR. ŞÜKRÜBEY Sk., EVLİYA ATA Sk., HACI YUSUF Sk., MECİTBEY Sk., MİRALAY HASAN KAZIMBEY Sk., MİRALAY HASAN KAZIMBEY ÇIKMAZI Sk., RAİFPAŞA Sk., VANİ DERGAHI ARALIĞI Sk., VANİ DERGAHI ÇIKMAZI Sk., VANİ DERGAHI Sk., ZİKİRCİ Sk., ŞEYH HÜSAMETTİN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25345-2262 TM)
- FİRUZKÖY Mh., OKUL Cd., KORUTÜRK Sk., PEHLİVAN Cd., HASAN ÖNEL Cd., KADİR ÖZDEMİR Cd., HARMAN Cd., AHREN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25432-21657)
- ZEKERİYAKÖY Mh., USKUMRUKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:20-13:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25399-4640 TM 4562 TM)
- USKUMRUKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-15:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25400-4641 TM)
- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 2304. Sk., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25431-22594)
- ZİYA GÖKALP Mh., MELİKGAZİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25447-12455)
- ZİYA GÖKALP Mh., ABDULLAH PAŞA Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25448-12461)
- MİMAR SİNAN Mh., ESKİ KEMERBURGAZ YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25457-9236,9733, 9759,9402,9403,9934 T.M.)
- KAYABAŞI Mh., ŞAMLAR Mh., İSTİKLAL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25470-29018 TM 29453 TM 29396 TM)
- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 1. Cd., 2. Cd., 3. Cd., 4. Cd., ANADOLU Cd., AYÇİÇEĞİ Sk., BOĞAZKÖY Cd., KAMELYA Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında KOZA Mh., 1635. Sk., 1636. Sk., 1637. Sk., 1640. Sk., 1642. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25471-21845 20856 20864 20852 20853 20851 20849 20850 )
- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 12. Cd., ANADOLU Cd., NAMIK KEMAL Cd., ŞEBBOY Sk., TEVFİK FİKRET Cd., KARDELEN Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., KOCATEPE Cd., SARMAŞIK Sk., KARÇİÇEĞİ Sk., TELLİ Sk., TUNCA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25472-20863 20857 20970 20858 20859 22910)
- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 3. Cd., ANADOLU Cd., TURGUT ÖZAL Bul., KAMELYA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25473-20849)
- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., NAMIK KEMAL Cd., RUMELİ Cd., ŞEBBOY Sk., TEVFİK FİKRET Cd., KARDELEN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25474-20857)
- YENİ Mh., AKÖREN Cd., ALİPAŞA Mh., ARIKANLI ÇİFTLİĞİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25463-25712-25455)
- YAVUZ SELİM Mh., CAHİT SITKI TARANCI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25468-31162)
AYEDAŞ 11 Temmuz 2019 Perşembe günü planlı kesinti programı
ATAŞEHİR
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BALABANAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HATTAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HACILAR CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: VECİBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ÇEMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: DOST
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SİNEMACILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DEREBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MOR ORKİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: FERUH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MERDİVENKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KÜÇÜK SETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DEREBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DERİNLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: TABAKLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞİRİNEVLER
ÇEKMEKÖY
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: ÖMERLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: MERA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SEYMENLER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KİRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TAŞLI ARMUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TÜYLÜ ÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MERA
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ATMACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NEYZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELİM DEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇALTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZDİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ETİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNDOĞDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZDEMİR
|12:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YAVUZ SELİM
KARTAL
|09:15 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ULUS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SAKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TUNCER
|09:45 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KAPER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KARACAOĞLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TARIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YÜZÜAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: NUR
|09:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SANCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KÖKSAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ŞAŞKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MÜHENDİSLER
|16:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: CUMHUR
|09:00 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TAŞKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SUNGUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÜNEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TURHAL
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ÜSKÜDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ŞEHİT HAKAN KURBAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KUZGUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: BETÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ALPEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: HİLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ÖMÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: TUNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SORGUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ZEYTİNLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ITIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: BANKALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: TOMURCUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: BAREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: CİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: EBRU
|14:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ABDİ İPEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ENDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ONUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: EDAGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ
MALTEPE
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: UĞUR MUMCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZGÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ORTANCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: SAKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: UMUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: İLKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: YILMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: YAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ADEM YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NADİRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: BÜLBÜL DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: PAPATYA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: DEREİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ÇAMLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: TAŞKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: PINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ESEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ÇİFTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ÇAMLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: AKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ÇİLEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: HASIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: DUYGU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: DİNÇER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ALTIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: TEPE ÜSTÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ŞAHİNİM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: BEYAZ PAPATYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: GÖKTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: YAZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: UMUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: TEPECİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: TELSİZLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: TELSİZ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ALAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: MESUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: EMEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: İMRANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ŞARK KÜMESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: DİNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: KIZILDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: SEYRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: RÜZGARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ŞAH SULTAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ESENKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: UĞUR MUMCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: KARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: BEDİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: MİRAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: SU DEPOSU ÇIKMAZI
PENDİK
|13:00 - 18:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SERHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TÜRKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BERAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ÇAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ÇAĞLAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: CEFAKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: KALECİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: KADİR
SANCAKTEPE
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: ORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KEMAL TÜRKLER - Sokak: KAMELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: TANER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: TERAZİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: ÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: ŞENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: ALİ ÖZDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: GELİNCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: GÜRSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: BOĞAZİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: SONER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: TURAN
|12:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KEMAL TÜRKLER - Sokak: FIRAT
ŞİLE
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: YEŞİLVADİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: ERKILIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: GÜNDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: MİLLET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: GAZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: HARMANLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: HAREKET
SULTANBEYLİ
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BURAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BİBERLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: EMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DİLDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DÜLGER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SEÇKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ABBAS MEDENİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ALTINOVA
|12:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: GAZİEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: İZZET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: UYANIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇEVİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZİYA ÜLHAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞALGAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: MİRAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BERAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: EĞİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: EKBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: İNCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: PETROL YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YAVUZ SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HALİL İBRAHİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞİFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YUSUF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KAFİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KARAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: OKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: OKUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: EZBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HAYAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CİDDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇAMSAKIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ENGİN SEVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KABİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SALİHA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: USLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: AFGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: AĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BEŞİROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇETİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: DALGIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: DARICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: DEFTERDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: DEKOR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: LAHİKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MAÇKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MECBUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MEKTUP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MELTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MERTEBE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MESCİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SAYFİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SUBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YERLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YOLKONAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YORUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ZEYTİNLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ZİGANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÖZDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BURSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÜLDESTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İSLAMOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İSMAİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KANTARCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KATİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÖRNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÖVGÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: TOPUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: TUZKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: TÜLBENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ERMİŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GAZİ EMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GEÇİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÜNDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BERAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İNCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HAKDİYEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: PETROL YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HASRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: RAMAZANOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HEDEF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HEYBET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HİKMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HUTBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ŞALGAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÖLET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MİRAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MEVLANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: FIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KİPOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KUMRAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: POYRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: REŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SAF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BATMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BAYINDIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ATEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: AY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: AYNALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: AYŞENUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BAHÇEVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: CEPHE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: CERRAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: COŞKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: CÖMERT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAMLIBEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÖRÜŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: TERTİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: FIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: CEVHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MERİH
TUZLA
|09:45 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇMELER - Sokak: GEDİZ
ÜMRANİYE
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: BİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DOLMABAHÇE
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AYAZMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BAHÇEVANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: CAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KADIRGA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KARTAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AHMET MERT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: AYFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: BILDIRCIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: TOLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ŞİMŞEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ÜMRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: TUNABOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: KÜÇÜKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ECRİN
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞAH CİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ERSEVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ASHAB
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: SEFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYTUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ERGÜNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: HOCA NASRETTİN
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KANAAT
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇİFTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PEMBEGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NİZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: HALİT BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: HİLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇİTLEMBİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: İRFAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ESTERGON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: OKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PASAJ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: UFUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PARE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜNİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLNİHAL
ÜSKÜDAR
|09:00 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÜNAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: DR. SITKI ÖZFERENDECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: HAFIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: HAREM İSKELESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: ZİHNİ GÖKTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: NEYZENBAŞI HALİL CAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: AVNİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: TOKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: KÖPRÜLÜ KONAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: ŞERİFBEY ÇEŞMESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: ETHEMPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: TOSUNPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: BÜYÜK MUSTAFA PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: ÇAVUŞDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SUPHİBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE İSKELE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: HAREM İSKELESİ
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HALK
|11:30 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: DR. SITKI ÖZFERENDECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: HAFIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: HAREM İSKELESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: TOKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: ŞERİFBEY ÇEŞMESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: DAYEKADIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: KAYYUM AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE HAMAMI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: TIBBİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: ŞAİR NESİMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: ŞERİF KUYUSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: KAVAK İSKELE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE KIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: PARKÜSTÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: HAREM İSKELESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: BESTEKAR AVNİ ANIL
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: IRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Yorumları Göster
Yorumları Gizle