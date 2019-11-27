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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM / ANKARA
27.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Ekranları BBG evine çevirdiniz"

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"Ekranları BBG evine çevirdiniz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, baca filtresi bulunmayan kömür santrallarına çevreye uyum için 2.5 yıl daha ek süre verilmesini sağlayan değişiklik konusunda, “Bu karara evet oyu verenlere soruyorum; sizin evlatlarınız, torunlarınız yok mu? Onlar zehir soluyunca vicdanınız sızlamayacak mı?” tepkisini gösterdi.

Akşener, dün partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Özelleştirilen 15 termik santrala, 1 Aralık 2019 tarihine kadar süre verilmişti. Bu süre ne için verildi? Bacalarına filtre takılsın; vatandaşlarımız, çocuklarımız zehirlenmesin diye. İktidar ve küçük ortağı, torba yasaya doldurdukları teklifle, bu süreyi Haziran 2022’ye kadar uzattılar. Bu ne demek? ‘Bu santrallar, evlatlarımızı zehirlemeye, toprağı, suyu kirletmeye, 2.5 yıl daha devam edecek’ demek. Yüce Allah’ın emrine rağmen havanın, suyun, toprağın dengesinin bozulmasını devam ettirecek bu karara, hangi vicdanla imza attılar bilemem. Bu karara evet oyu verenlere soruyorum; sizin evlatlarınız, torunlarınız yok mu? Onlar zehir soluyunca vicdanınız sızlamayacak mı? Bu dünyada olmasa da, ahirette bunun hesabı yok mu sanıyorsunuz?

KİM KİMİNLE GÖRÜŞTÜ

Son günlerde CHP’yi merkez alan bir tartışma yaşanıyor. Ekranları BBG evine çevirdiniz, ayıp yahu. Meğer yandaş kalemler ve havuz medyası, CHP’yi ne çok seviyormuş? Ama unutmayalım ki gerçeklerin bir gün mutlaka gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu var. Kim kiminle görüştü ya da görüşmedi, kim kimin kaynağı ve her şeyden önemlisi milli iradenin temsilcisi siyaset kurumunu kim, nasıl kirletiyor, bir gün mutlaka göreceğiz. Ama madem saraya gidenleri konuşuyoruz; mesela ben, saraya kim gitti de ‘Santral bacalarına filtre takılmasını erteleyelim’ diye Sayın Erdoğan’ı ikna etti, onu merak ediyorum. Mesela ben seçim döneminde ‘Bu sorunu çözeceğiz’ denildiği halde, saraya kim gitti de Sayın Erdoğan’ı ikna edip EYT’lileri yüzüstü bıraktı, onu merak ediyorum. Kim gitti de Tank Palet Fabrikası’nı yabancılara satmaya ikna etti, onu merak ediyorum.

SATA SATA BUGÜNE GELDİN

Türkiye’nin en büyük şanssızlığı, 17 yıldır, geleceği planlayamayan, vizyonsuz bir iktidar tarafından yönetilmesidir. İlk dönemlerinde yaptıkları birkaç iyi işi de tüketip, ülkenin kaderini getirip, ucube bir sisteme bağladılar. Bu sistem yüzünden, ülkemizi düşürdükleri çukurdan çıkarmaları imkansız. Çiftçiyi hiçbir zaman dikkate almadılar. Tarımı geliştirmek için kıllarını bile kıpırdatmadılar. Avrupa’nın en geniş tarım alanlarına sahip Türkiye’yi, tarımda ithalata muhtaç bir ülke haline getirdiler. Sayın Erdoğan lafa geldi mi, muhalefete çemkiriyor, ‘Bunlara beş koyun versen güdemezler’ diyor. Peki sen ne yaptın? Millet sana koca bir sürüyü teslim etti. Hepsini sata sata bugüne geldin.

Kayseri il teşkilatımıza yönelik taşlı saldırıyı esefle kınıyorum. Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. İktidarınızda kimse güvenli değil. Hukukun üstünlüğü önce size lazım olur ve görürsünüz ki o çakallar size sahip çıkmazlar. Anadolu’da bir söz var; köpeksiz köy bulup değneksiz gezmek. Alıştılar başka anaların çocuklarıyla kabadayılık yapmaya ama bizi yolumuzdan alıkoyamazlar.”

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