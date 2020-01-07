EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019/1 EKPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz aralık ayında başvuruları tamamlanan engelli memur ataması için sonuçların ne zaman açıklanacağı, bu kapsamda beklenti içinde olan on binlerce kişinin merak ettiği konu oldu. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS tercihleri için sonuç açıklaması bekleniyor. Süreç tamamlandığında, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadroları için engelli memur alımı yapılacak. Başvurularını tamamlayarak beklemeye geçen binlerce engelli memur adayının gözü ÖSYM'den gelecek haberlerde. İşte, konuya dair merak edilenler...
Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Yerleştirme işlemleri, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile olacak.
Başvuru sonuçları ve kura çekiminin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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