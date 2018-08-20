Ekonomimize saldırı bayrağımıza saldırı

Liderler, Kurban Bayramı mesajlarında özetle şunları kaydettiler:

DÖVİZ KURUYLA PES ETTİREMEZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgürlüğümüzün sembolleri olan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik her saldırıya aynı azim, kararlılık ve dirayetle karşılık verdik. Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç, Türkiye’yi ve Türk milletini dize getirmektir, esir almaktır. Biz, boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz. Terör örgütleriyle, içimizdeki ihanet çeteleriyle, binbir hileyle, desiseyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye’yi, döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceklerdir.

KİRLİ OYUNLAR BOZULACAK

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkanlar gibi askeri, siyasi ve sosyal çatışma riskinin en yüksek olduğu bölgelerin ortasında bir barış adası gibi duran ülkemize dönük her türlü kirli oyun, dün olduğu gibi yarın da bozulacaktır. ‘Ya istiklal ya ölüm’ kararlılığıyla Kurtuluş Savaşı’nı kazanan necip milletimizin istikbaline yönelik her türlü emperyalist tehdit, millî dayanışma ruhuyla def edilecek, hürriyet ve bağımsızlığımızı yok etmek isteyenler mutlaka hüsrana uğratılacaktır. 24 Haziran seçimleriyle yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle elde ettiğimiz kazanımlar da istikbaldeki hedeflerimize bizleri daha çok yaklaştıracaktır. Millî iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi de milletimiz ve devletimizin tüm organlarıyla uyum içinde ülkemizin temel meselelerinin çözümü ve demokrasimizin güçlendirilmesi noktasında çalışmalarını etkin, hızlı ve kararlı bir şekilde sürdürecektir.

ATATÜRK’Ü MİNNETLE ANIYORUM

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler: Bizi başka milletlerden farklı kılan geleneklerimizin korunması, kültürel değerlerimizin öneminin anlatılması ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizde tarih bilinci, yurt sevgisi, birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirilebilmesi için bayramlarımız bir fırsattır. Bu vesileyle, bizlere böyle güzel bayramları, özgür ve huzurlu bir şekilde kutlama imkânı ve onuru veren başta devletimizin kurucusu, Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve yüce milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını fedâ eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

UMUDUMUZ ARTIYOR

HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli: Toplumsal adalet mücadelesi verenlerin, kadın özgürlüğü ve eşitliği mücadelesini sürdürenlerin, emekçilerin, insan ve doğa hakları savunucularının kararlı ve inançlı duruşları bu bayramı da umutla karşılamamıza neden oluyor.