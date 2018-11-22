‘Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırın’ talimatı

Erdoğan, yeni sistem kapsamında oluşturulan 9 kurulla toplantı trafiğini tamamladı. Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde ilk toplantısını yaptığı Sosyal Politikalar Kurulu ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’nun çalışma takvimini ele aldı. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu başkanvekilliğine Erdoğan’ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Sosyal Politikalar Kurulu başkanvekilliğine de Vedat Bilgin getirildi.

Erdoğan, haftada bir periyodik olarak toplanacak olan kurul üyelerinden özellikle uyuşturucu ve internet bağımlılığıyla mücadele edilmesi konusunda çalışma yapılmasını istedi. Erdoğan’ın uyuşturucu ve internet bağımlılığıyla mücadelede koordinasyonun ve bilinçlendirmenin önemine atıfta bulunduğu ve bu kuruldan da çalışmalar beklediğini ifade ettiği öğrenildi. Erdoğan, son günlerde tartışılan gıda israfının önlenmesi konusunda çalışma yapılmasını istedi.

YERLİ İLAÇ HIZLANSIN

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’ndan dışa bağımlılığın azaltılması için ilaç sanayinde yerlilik oranının arttırılmasını isteyen Erdoğan, “Yürütülen yerli ve milli ilaç ve teknoloji çalışmalarının hızlandırılması gerek. Bu konuda yapılacak çalışmalar ile katkılar bu kurulun en önemli gündemlerinden biri olmalıdır” mesajı verdi. Erdoğan son dönem tartışılan başta antibiyotik olmak üzere ilaca bağımlılığın azaltılması için de çalışmalara dikkat çekti. Sağlıkta millileşmenin önemine vurgu yapan Erdoğan, tüm toplumu gözeten sosyal devlet anlayışının önemini vurguladı.

Toplantıda iki kurulun görev alanına giren 100 günlük eylem planlarıyla ilgili projeler de gündeme geldi. Bu konuda toplumun beklentileri doğrultusunda bakanlıklarla birlikte öneriler geliştirilmesi ve yeni stratejiler oluşturulması konusunda çalışma yapılması kararlaştırıldı. İki kurul, Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda yol haritasının belirlenmesi için önümüzdeki günlerde yeniden toplanacak. Erdoğan, yeni sistem kapsamında oluşturulan 9 kurulla ilk toplantı periyodunu da tamamlamış oldu. Her hafta rutin şekilde toplanacak olan kurul toplantılarının bazılarına gündemin önemine göre Erdoğan’ın başkanlık etmesi planlanıyor.

VATANDAŞIN KAFASI KARIŞIYOR

Erdoğan, son günlerde piyasada beslenmeyle ilgili topluma tavsiyelerde bulunan kişilerle ilgili de eleştiride bulunarak, “Biri çıkıyor ‘Ekmek yiyin’ diyor biri de ‘Yemeyin’ diyor. Biri ‘Yağı su gibi için’ diyor diğeri başka bir şey. Biri ‘Bal ye’ diyor ‘Biri, yeme zararlı’ diyor. Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi bir çözün. Millet tartışmalar arasında kalmasın. Vatandaş doğru bilgiyi alsın” dedi.



