Ehliyet sınavına kaç gün kaldı? 2018 ehliyet sınavları ne zaman?

Çok sayıda kişinin merakla sorguladığı konular arasında yer alan ehliyet sınavının ne zaman olacağına dair araştırmalar son günlerde yoğunluk kazandı. Ehliyet sınavı ne zaman gerçekleşecek sorusu trafiğe çıkmak için geri sayıma geçen sürücü adayları tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte, MEB tarafından 2018 yılında yapılacak ehliyet sınav tarihleri...



EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde yer alan bilgilere göre gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavı, yurt genelinde on binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ehliyet sınavları bu yılda belli tarihlerde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılı içinde yapmayı planladığı MTSKS yani ehliyet sınavlarından ilkini geçtiğimiz 10 Şubat'ta ikincisini ise Nisan ayında yapmış ve sonuçlarını da kısa süre içinde açıklamıştı. İşte MEB'in 2018'de yapacağı diğer ehliyet sınavlarına ait tarihler...



2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)



2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)



2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)



2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.



EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?



Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70'dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.



EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?



A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.



B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.



A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak.



C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak.



Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.



Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.



Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.



Yetkili kuruluşlardan "Sürücü olur" sağlık raporunu almak.