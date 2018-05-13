'Ecevit'in 77'deki rüzgârını görüyoruz'

ATTIKLARININ HESABINI VER

"’Türkiye’de istikrar var, ekonomiyi düzeltiyoruz’ diyorlar. Nasıl yalan konuştuklarını anlatacağım. Bir istikrar var diyor, sonra 'Türkiye'nin beka sorunu var' diyor. İstikrar olan yerde gelecek sorunu olur mu? İstikrar varsa refah vardır. Gelecek beka sorunu olmaz. ‘Ey CHP köprü yaptın mı?’ diyor. Ben sana sorayım mı? Sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Peki bir soru daha sorayım, Tekel yaptın mı? Sen TÜPRAŞ yaptın mı? PETKİM yaptın mı? Yav sen sattıklarının hesabını ver, onları kim yaptı, sen mi yaptın? O satılanları ucuza kapatanlara sesleniyorum; 24'ünde bu devletin başına Muharrem İnce geliyor.



ARTIK SAĞCI SOLCU YOK

Ülkede artık sağcı solcu olmayacak. Bitti o iş. Artık sağcı solcu değil, bir büyük uzlaşma, şemsiye, birlik, dirlik olacak. Ne onun adı? Cumhuriyet. Çocuklarımız, geleceğimiz, derdimiz bu. 1970’li yıllarda rahmetli Ecevit’in sloganı vardı. ‘Toprak işleyenin su kullananın’ derdi. Aramızda çiftçiler var. Size bir soru, tapular büfenin içinde mi bankada mı? Tarlalar ipotekli yav. Tapular bankada duruyor demek ki tapular gitmiş elden. Su kullananın diyorlar su da birliklerin. Topraklarınız da sizin olacak suyunuz da sizin olacak.



SENİNKİ İFLAS BİLDİRGESİ

Bakın manifesto açıklıyor. Bana diyorlar ki sen ne zamana açıklayacaksın? Ben bu ülkeye yönetmeye adayım, manifesto demek gelecek bildirgesi demektir. 16 senedir memleketin canına okumuşsun, 16 senedir senin elini tutan mı var, neden yapmadın? Onu ancak ben söylerim, sen söyleyemezsin. Benimkisi gelecek bildirgesi olur, seninki iflas belgesi olur. AVM ekonomisi çökmüştür. Devlet, şirket, vatandaş borç altındadır. Refah dönemine geçeceğiz. Huzur dönemine gececeğiz. Onların en büyük çılgın projesi İstanbul’u ikiye bölüp hafriyat çıkarmak olabilir, benim projem huzur olacak.



HERKES CANLI YAYINA GEÇSİN

16 yıl sonra diyor ki ‘Bana oy verin memleketi kurtarayım.’ İşin özetini söyleyeyim; memleketi bu hale düşürenler, memleketi bu durumdan kurtaramazlar. Çıkartın telefonlarını, şöyle herkes canlı yayına geçsin şimdi. Bakın dünyada böyle bir yöntem yok. Bu Muharrem İnce ve arkadaşlarının fikri. Ama sosyal medyayı çıldırttınız yani. Hazır mı canlı yayın yapıyor muyuz? Hadi hep birlikte.



ÖĞRENCİLERE BURS VAADİ

Emeklilere biner lira ödemeye karar verdi. Biz önermiştik. Bir öğretmen cumhurbaşkanı olarak gençlere üniversite öğrencilerine sözüm 19 Mayıs’ta gençlik bursu, 29 Ekim’de Cumhuriyet bursu. Karşılıksız. Burs olarak verilecektir Türkiye Cumhuriyeti tarafından. Yetmez. Pamukkale’ye giriş kaç para? 35 TL mi? Türkiye Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanı olduğum zaman, öğrenci kimliği gösteren herkes bütün müzelere serbest girecek. Eğer 81 milyonluk ülke gençlerine sınavı parayla yapıyorsa yazıklar olsun. Sınav ücretlerini kaldıracağız. Ah ah bir şey daha söyleyeyim. En önemlisi şu anda 10 bin dolayında bilgisayar mühendisi var. En kısa sürede bunu on katına çıkartacağız, bu ülkeyi böyle kalkındıracağız."



BAYKAL'IN ELİNİ ÖPTÜM

ANTALYA’daki temasları sırasında medya mensuplarıyla bir araya gelen Muharrem İnce, seçim çalışmalarını başlatmadan hemen önce eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı hastanede ziyaret ettiğini belirterek şunları söyledi: “Sayın Genel Başkanımızı hastanede ziyaret ettim, elini öptüm. O da bana deneyimli bir siyasetçi olarak kampanya için uyarılarda bulundu. ‘Şunlara dikkat et’ dedi. Uzunca bir sohbetimiz oldu. Sayın Baykal’ın yeniden milletvekili aday gösterilip gösterilmemesiyle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Çünkü milletvekili aday listeleriyle hiç ilgilenmiyorum. Benim işim cumhurbaşkanlığı adaylığı. Liste hazırlamak parti yönetiminin görevi. O yüzden herhangi bir yorum yapmam şık olmaz.”



AF YORUMU: KAPSAMINI GÖRMEK LAZIM

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin af önerisini değerlendirdi. Muharrem İnce şunları söyledi: “Af tasarısının kapsamını görmek lazım. Görmeden bir şey söyleyemem. Çocuk tecavüzcüleri dahil mi değil mi? Kapsamanı görmem lazım. Görmeden ayak üstü konuşmam. Kabul edeceğimiz şeyler var, kabul etmeyeceğimiz şeyler var.”





YOLUNU KESTİLER: Muharrem İnce, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Denizli’de, Bozkurt ilçesinden kent merkezine giderken, yolda otobüsünün önü vatandaşlar tarafından kesildi. Kendisine hediye edilen bir kasa kiraz, bir kasa da eriği kabul eden İnce, daha sonra kalabalık arasında bulunan Ahmet Ege isimli çocuğu sevdi. Kulaklarına kiraz astığı Ahmet’e 200 TL harçlık veren İnce, "Şansına sana en büyük para çıktı" dedi. İnce, daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



