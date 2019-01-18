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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Salim UZUN/İZMİR
18.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Ecdat’ apartmanı: Tescilli Osmanlı sarnıcının yanı başına bina diktiler

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
‘Ecdat’ apartmanı: Tescilli Osmanlı sarnıcının yanı başına bina diktiler

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Yayladık Mahallesi 38 Sokak’ta kültür varlığı olarak tescillenip etrafına koruma bandı çekilen Osmanlı dönemi sarnıcı, 6 ay önce inşaatı biten 6 katlı apartmanın bahçesinde kaldı.

Tescilli yapının çevresinde yürütülen inşaat çalışması ile ilgili bilgi veren İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Ulvi Özel, “Biz sarnıcı tescilledik ve etrafına koruma bandı çektik. Daha sonra söz konusu proje kurulumuza gelmiş, tartışılmış. ‘Yapıya 3 metreden fazla yaklaşmayacaksınız’ deyip projeyi onaylamışız” dedi. Apartmanın iskân sürecinin devam ettiğini kaydeden Özel, “Belediyeden bize iskân sürecinin tamamlandığına dair Bilgi geldikten sonra uzmanlarımız gidip yapının onayladığımız projeye uygun yapılıp yapılmadığına bakacaklar. Aykırılık varsa o zaman keser biçeriz. Ayrıca apartmanın yapımına izin vermemek için kamulaştırma gerekiyordu. Böyle bir güç yok” dedi.

‘Ecdat’ apartmanı: Tescilli Osmanlı sarnıcının yanı başına bina diktiler

‘BİZ DE GARİPSEDİK, YUMURTA GİBİ ORTADA KALDI’

Kültür varlığı olarak tescil edilen yapının hemen önüne 6 katlı apartman diken Baş İnşaat’ın yetkilisi Ali Baş ise şöyle dedi: “Biz iskânımızı da aldık. Tamamlayacağımız hiçbir resmi işlem kalmadı. Hatta apartmanın yüzde 90’ı doldu. Tabii apartmanın önündeki yapıyı biz de garipsiyoruz. Görüntü rahatsız edici. Aslında bu yapının kaldırılması için mahkemeye de başvuracaktık ama zamanımız yoktu. Biz de hemen inşaata başladık. Tarihi yapı dedikleri şey zor ayakta duruyor. Biz etrafındaki toprakları temizledik. Komple toprağını aldık, betonla çevirdik. Yumurta gibi ortada kaldı.”

 

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Son 24 saatte ne oldu ? (17.01.2019) 2
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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