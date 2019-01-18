‘Ecdat’ apartmanı: Tescilli Osmanlı sarnıcının yanı başına bina diktiler
İzmir'in Buca ilçesine bağlı Yayladık Mahallesi 38 Sokak’ta kültür varlığı olarak tescillenip etrafına koruma bandı çekilen Osmanlı dönemi sarnıcı, 6 ay önce inşaatı biten 6 katlı apartmanın bahçesinde kaldı.
Tescilli yapının çevresinde yürütülen inşaat çalışması ile ilgili bilgi veren İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Ulvi Özel, “Biz sarnıcı tescilledik ve etrafına koruma bandı çektik. Daha sonra söz konusu proje kurulumuza gelmiş, tartışılmış. ‘Yapıya 3 metreden fazla yaklaşmayacaksınız’ deyip projeyi onaylamışız” dedi. Apartmanın iskân sürecinin devam ettiğini kaydeden Özel, “Belediyeden bize iskân sürecinin tamamlandığına dair Bilgi geldikten sonra uzmanlarımız gidip yapının onayladığımız projeye uygun yapılıp yapılmadığına bakacaklar. Aykırılık varsa o zaman keser biçeriz. Ayrıca apartmanın yapımına izin vermemek için kamulaştırma gerekiyordu. Böyle bir güç yok” dedi.
‘BİZ DE GARİPSEDİK, YUMURTA GİBİ ORTADA KALDI’
Kültür varlığı olarak tescil edilen yapının hemen önüne 6 katlı apartman diken Baş İnşaat’ın yetkilisi Ali Baş ise şöyle dedi: “Biz iskânımızı da aldık. Tamamlayacağımız hiçbir resmi işlem kalmadı. Hatta apartmanın yüzde 90’ı doldu. Tabii apartmanın önündeki yapıyı biz de garipsiyoruz. Görüntü rahatsız edici. Aslında bu yapının kaldırılması için mahkemeye de başvuracaktık ama zamanımız yoktu. Biz de hemen inşaata başladık. Tarihi yapı dedikleri şey zor ayakta duruyor. Biz etrafındaki toprakları temizledik. Komple toprağını aldık, betonla çevirdik. Yumurta gibi ortada kaldı.”
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