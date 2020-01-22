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Haber Giriş: 22.01.2020 - 14:34,Son Güncelleme:/

e-YDS sınav giriş belgeleri yayımlandı

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e-YDS sınav giriş belgeleri yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2020/1 (İngilizce) adayları için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilecek. İşte, e-YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

25 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/1 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi ÖSYM tarafından tamamlandı. İşte, e-YDS 2020/1 sınavı hakkında ayrıntılar...

GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

e-YDS'ye girecek adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı. Ayrıca adayların fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava katılmalarına kesinlikle izin verilmeyecek. 

 

 

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