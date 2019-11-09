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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 19:09, Son Güncelleme:

e YDS İngilizce sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! 2019 e YDS sonuç sorgulama

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e YDS İngilizce sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! 2019 e YDS sonuç sorgulama

e-YDS 2019/12 İngilizce sınavı sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. 9 Kasım tarihinde yayımlanan duyuruya göre, adaylar 2019 e YDS İngilizce sınav sonuçlarına ÖSYM şifresi ve TC kimlik numaraları ile erişebilecekler. Peki, 2019 e YDS İngilizce sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, e YDS sınav sonucu sorulama sayfası ve sınavla ilgili bilgiler.

Elektronik ortamda sınavı gerçekleşen e-YDS sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklandı. Adaylar e YDS sınav sonuçlarını kurumun internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. İşte, ÖSYM e YDS sonuç sorgulama sayfası.

E YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yapılan değerlendirme ile beraber sınav sonuçlarına adaylar, 09 Kasım 2019 tarihinden itibaren saat 18.30'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

E YDS NEDİR?

4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılacak olan e-YDS, aynı Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile eşdeğerdir. e-YDS’ye giren adayların kazanmış oldukları haklar, YDS’ye giren adayların kazanmış oldukları haklarla aynıdır.

ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun gereği ÖSYM tarafından belirlenmektedir. İlgili kanun gereğince; ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliği hususunda alınan karar ve eşdeğerlik tablolarına ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişilebilir.

 

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