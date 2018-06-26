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    E Okul giriş işlemi ile sınav sonucu sorgulanabilecek mi? E Okul giriş ekranı

    Hürriyet Haber
    26.06.2018 - 12:15 | Son Güncelleme:

    E Okul giriş ekranı, günün en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediliyor. Milyonlarca öğrencinin eğitim yaşamlarına dair detayları öğrenebileceği ekran olan E Okul giriş ekranı, özellikle Liselere Giriş Sınavı kapsamında 26 Haziran tarihinin araştırılan konusu oldu. Peki, E Okul ile sınav sonuçları sorgulamak mümkün olacak mı? İşte, detaylı bilgiler

    LGS sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arayan öğrenciler bir yandan da sık sık e Okul sistemine giriş yapıyor. Okulların tatil olması ardından e Okul'a daha az giriş yapan ortaöğretim öğrencileri, LGS sonuçlarına dair bir bilgi alabilme umuduyla sık sık e Okul'u ziyaret ediyor. Lise sınav sonuçları e Okul'dan mı açıklanacak? e Okul sınav sonuç sorgulama

    E OKUL GİRİŞ VE SINAV SONUCU SORGULAMA

    Ortaöğretimden liseye geçecek öğrencilerin gözü kulağı MEB’in (Milli Eğitim Bakanlığı) resmi sayfası ve e Okul sisteminde! 2 Haziran’da girdikleri sınavın sonucunu merak eden öğrenciler, hem Milli Eğitim Bakanlığı’nı hem de bakanlığa bağlı olan e Okul sistemini sık sık ziyaret ediyor. Kılavuzda yer alan bilgiye göre, Merkezi Sınav sonuçları online sistem üzerinden açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçların hangi kanal üzerinden duyurulacağı ise henüz açıklanmadı.

    E OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

    E OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

    E okul’dan yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapınız. Daha sonra açılacak olan sayfada üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Bu bölümde doldurmanız gereken bilgiler ise bilgi sahibi olmak istediğiniz öğrencinin TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra giriş butonuna basarak sisteme giriş yapabilir ve öğrenci hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

     

     

     

     

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