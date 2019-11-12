E okul sistemine nasıl giriş yaparım? İşte e okul VBS ekranı

Geçtiğimiz eğitim - öğretim döneminin başında yenilenen e-okul sistemi, öğrencilerin ders durumları ve devamsızlık günlerine dair pek çok bilgiye erişme imkanı tanıyor. E okul sistemine, T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca giriş yapılabiliyor. Peki, e okul sisteminden neler öğrenilir? E okul girişi nasıl yapılır? İşte, detaylar.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul sistemine öğrenci ve velilerce son bir yılda 1,5 milyar kez giriş yapıldı. Bu girişlerin yüzde 80'i, 18 milyon akıllı telefonda kurulu mobil e-Okul uygulamasından gerçekleştirildi. Geçtiğimiz eğitim - öğretim döneminin başında yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-OKUL VBS EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ANASINIFINDA OKUYAN ÖĞRENCİLER E OKULA KAYIT OLUYOR MU?

Anasınıfında okuyan öğrenci bilgileri e-Okul’ a kaydedilecektir. Anasınıfında okuyan öğrencilere OKUL NUMARASI verme zorunluluğu olmamasına rağmen kayıtlarının yapılabilmesi için okulda kullanılmayan ve diğer öğrenci numaralarıyla çalışmayacak bir aralıktan başlanarak geçici numara verilmelidir. Sistem her okuldaki öğrenci bilgisinin tek olmasına izin vermektedir. Bundan dolayı bu durumda olanlara tek bir numara verilemez. Her öğrenci için ayrı bir numara verilmelidir.

e-Okul sisteminde anasınıfı öğrencilerine okul numarası vermeden kaydetme imkanı bulunmamaktadır. Öğrencilere numara vererek kaydettikten sonra eğer aynı okulda devam ediyorlarsa aynı numarayla devam etmeleri sağlanabilir. Sağlanamıyorsa da numara değişikliği yapılabilir. Öğrenci başka bir okulda 1. sınıfa devam edeceği zaman bilgileri sistemden çekildiğinde numarası otomatik olarak boşa çıkar. Herhangi bir nedenle bilgisi sistemden çekilemeyen öğrenciler için numaralar ancak ölüm ve öğrenim çağı dışına çıkma durumunda kullanılabilir. Bu durumda olan öğrencilere ulaşılabiliyorsa kayıt yaptırdıkları okula bilgilerinin çekilmesi sağlanmalıdır.