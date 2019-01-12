E Okul sistemi ne zaman kapanacak? E Okul öğrenci girişi nasıl yapılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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12.01.2019 - 20:53, Son Güncelleme:

E Okul sistemi ne zaman kapanacak? E Okul öğrenci girişi nasıl yapılır?

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E Okul sistemi ne zaman kapanacak? E Okul öğrenci girişi nasıl yapılır?

18 Ocak 2019 tarihinde başlayacak 15 tatile kısa bir süre kala, merak edilen konulardan biri de E-Okul'un ne zaman kapanacağı oldu. Okullarında son sınavlarına giren milyonlarca öğrenci bu hususta bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Peki, E Okul sistemi ne zaman kapanacak? E Okul öğrenci girişi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir hizmeti olan ve yaklaşık 18 milyon öğrenciye ait not, devamsızlık ve sınav tarihleri gibi pek çok bilgiye erişilen E-Okul hakkındaki araştırmalar, 15 tatil için son viraja girilmesiyle birlikte hız kazandı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

VBS NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 18 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

SİSTEME NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Geçtiğimiz eğitim- öğretim döneminin başında yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C. kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-OKUL VBS EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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