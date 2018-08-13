E Okul 2. nakil boş kontenjan sorgulama ekranı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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13.08.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

E Okul 2. nakil boş kontenjan sorgulama ekranı

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E Okul 2. nakil boş kontenjan sorgulama ekranı

E Okul 2. nakil işlemleri için boş kontenjan sorgulamaları başladı. Milyonlarca kişinin tercih edebileceği okulları öğrenebileceği, E Okul boş kontenjan ekranı, ilk nakillerin ardından gündemde yer aldı. Peki, E Okul 2. nakil işlemi için öğrencilerin araştırdığı boş kontenjanlar nereden öğrenilebilecek? İşte, o detaylar ve bazı bilgiler

E Okul öğrenci ve veli girişi ile nakil sonuçları kolayca öğrenilebilecek. Yerleştirmelerinin yapıldığı okuldan daha farklı bir okula yerleşebilmek için tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı sonuçlara kilitlendi. Öğrencilere ait birçok detayın tek bir ekran üzerinden sorgulanabildiği E Okul giriş ekranı, birçok vatandaşın ziyaretine açık olacak. Peki, E Okul öğrenci girişi ile nakil sonuçları nasıl öğrenilebilecek? İşte, o detaylar

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İLE NAKİL SONUÇLARI VE BOŞ KONTENJANLAR ÖĞRENİLEBİLECEK

E Okul, öğrenci giriş ekranı ile nakil sürecine destek olacak. Tercih işlemleri bu ekran üzerinden yapılırken, sonuçlar da bu ekran aracılığıyla sorgulanabilecek.

Liselere yerleştirme sonuçları için beklentileri devam eden öğrenci ve veliler, E-Okul üzerinden detayları öğrenebilecek. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alacak okulların listesi de aynı şekilde bu sayfa üzerinden yayımlanacak.

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL TERCİH EKRANI İLE HİZMET VERECEK

E-Okul, öğrencilerin kendi eğitim hayatları hakkında bilgi alıp yönlendirebileceği sistem olmaya devam ediyor. Ortaokuldan lise öğrenimine geçiş yapan öğrenciler, yerleştikleri okuldan farklı bir okula naklolmak için nakil işlemini gerçekleştirecek.

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve velilerin kullanımına açtığı, öğrenciyi ilgilendiren sonuç ve duyuruların yapıldığı E Okul VBS ekranı, kimlik bilgileriyle kolayca ziyaret edilebiliyor. 

E Okul VBS ekranına giriş işlemi, TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle kullanılabilmektedir. E Okul VBS ekranına giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

TERCİH EKRANINDA OKULLAR RENKLERLE BELİRTİLECEK

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtecek.
Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtecek. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.

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