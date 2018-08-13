E Okul 2. nakil boş kontenjan sorgulama ekranı
E Okul 2. nakil işlemleri için boş kontenjan sorgulamaları başladı. Milyonlarca kişinin tercih edebileceği okulları öğrenebileceği, E Okul boş kontenjan ekranı, ilk nakillerin ardından gündemde yer aldı. Peki, E Okul 2. nakil işlemi için öğrencilerin araştırdığı boş kontenjanlar nereden öğrenilebilecek? İşte, o detaylar ve bazı bilgiler
E Okul öğrenci ve veli girişi ile nakil sonuçları kolayca öğrenilebilecek. Yerleştirmelerinin yapıldığı okuldan daha farklı bir okula yerleşebilmek için tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı sonuçlara kilitlendi. Öğrencilere ait birçok detayın tek bir ekran üzerinden sorgulanabildiği E Okul giriş ekranı, birçok vatandaşın ziyaretine açık olacak. Peki, E Okul öğrenci girişi ile nakil sonuçları nasıl öğrenilebilecek? İşte, o detaylar
E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İLE NAKİL SONUÇLARI VE BOŞ KONTENJANLAR ÖĞRENİLEBİLECEK
E Okul, öğrenci giriş ekranı ile nakil sürecine destek olacak. Tercih işlemleri bu ekran üzerinden yapılırken, sonuçlar da bu ekran aracılığıyla sorgulanabilecek.
Liselere yerleştirme sonuçları için beklentileri devam eden öğrenci ve veliler, E-Okul üzerinden detayları öğrenebilecek. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alacak okulların listesi de aynı şekilde bu sayfa üzerinden yayımlanacak.
BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ
E OKUL TERCİH EKRANI İLE HİZMET VERECEK
E-Okul, öğrencilerin kendi eğitim hayatları hakkında bilgi alıp yönlendirebileceği sistem olmaya devam ediyor. Ortaokuldan lise öğrenimine geçiş yapan öğrenciler, yerleştikleri okuldan farklı bir okula naklolmak için nakil işlemini gerçekleştirecek.
Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve velilerin kullanımına açtığı, öğrenciyi ilgilendiren sonuç ve duyuruların yapıldığı E Okul VBS ekranı, kimlik bilgileriyle kolayca ziyaret edilebiliyor.
E Okul VBS ekranına giriş işlemi, TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle kullanılabilmektedir. E Okul VBS ekranına giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
TERCİH EKRANINDA OKULLAR RENKLERLE BELİRTİLECEK
Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtecek.
Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtecek. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.
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