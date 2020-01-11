e-Okul giriş sayfası, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından ziyaretçi alıyor. 1. Kanaat döneminin sonra ermesine kısa süre kala notlarındaki son durumu kontrol eden öğrenciler, internette 'e-Okul giriş ekranı' ve 'e-Okul VBS giriş' aramalarını yapıyor. Bazı öğrenciler ise sistemdeki yoğunluk nedeniyle e Okul sistemine girişte problem yaşıyor. Bu problem ise akıllara e Okul’un kapanma durumunu getiriyor.

E Okul ne zaman kapanacak? E Okul VBS girişi ne zamana kadar yapılır?

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.



E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?



E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.