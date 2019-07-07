E Okul LGS tercih yapma ekranı için son hafta! E Okul tercih robotu
E Okul tercih robotu ile tercih listesini hazırlayan ve yine E Okul üzerinden tercihlerini sisteme girecek olan binlerce kişi, sürece dair detayları internet üzerinen araştırıyor. LGS tercihlerinin yapılmasının akabinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyecek olan binlerce öğrenci ve velisi, yüzdelik dilimler ve okulların taban puanları gibi bilgileri araştırmaya devam ediyor. Peki, E Okul ile LGS tercihi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
LGS tercihleri için artık geri sayım başladı. 1 Temmuz tarihinde başlayan ve 12 Temmuz tarihinde sona erecek olan LGS tercihleri, E Okul üzerinden tamamlanabilecek. Peki, tercih robotu ile ön planlaması yapılacak olan LGS tercihleri nasıl gerçekleştiriliyor? İşte, LGS tercihi için bazı bilgiler
LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
LGS tercihleri, aşağıda linkini verdiğimiz E Okul üzerinden yapılabiliyor. Tercihler öncesi LGS Tercih robotu ise büyük önem arz ediyor. LGS tercih robotunun kullanımı için uzmanlar da öneride bulunuyor.
Bu sene sınavın kolay olması özellikle yüksek puanlarda yığılmalara neden oldu. Geçen yıla göre 450-500 aralığında öğrenci sayısı çok fazla. Yığılmalar, puanların yükseleceğiyle ilgili kanıt sunuyor. Öğrenciler, sonuç belgesinde puanları çok yüksek görerek sevinse de yüzdelik dilimler ayakların yere basmasını sağladı. Bu nedenle yüzdelik dilimleri dikkate alarak tercih yapmak daha doğru. Yüzdelik dilimlerde aşağı-yukarı hareketlenmeler olsa da çok sert olmayacak. LGS 2018’de sınava giren öğrenci 971 bin iken 2019’da 1 milyon 29 bine yükseldi. Bu, yüzdelik dilimlerin değerinin geçen seneden daha az olmasına neden oluyor. Temkinli olun ve diliminizden düşük dilimli liseleri de yazın. Örneğin, yüzde 10’luk dilimdesiniz, ön sıraya yüzde 8-9 dilimli lise koyabilirsiniz. Yüzde 10-12 aralığına mutlaka 12’den daha düşük, yüzde 14-15 gibi tercihlere yer verin. Tarihleri iyi takip edin, geç kalmayın. Tercih uzmanlarından ve okulunuzun görevlilerinden destek alın.
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ÖZEL OKULLARDA EN SON KONTENJAN DURUMLARI
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla öğrenci alan özel okullarda ikinci dönem kayıtlar 5 Temmuz’da sona erdi. Amerikan Robert ve Saint Joseph gibi liseler kontenjanlarını doldurdu. Bazı kolejlerde ise hala dikkate değer boşluklar var. Bu okulların bazılarında da taban birkaç puan düştü. Boş kontenjanlar için yarın üçüncü önkayıtlar alınacak. 9 Temmuz’da saat 09.00-15.00 arasında asil listelerden kayıtlar yapılacak. Boşluk kalırsa yedek listelerden kayıtlar kabul edilecek. Kolejlerde son durum şöyle:
BAZI ÖZEL OKULLARDA ÜÇÜNCÜ ÖNKAYITLAR İÇİN TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN
KURUM TABAN PUAN BOŞ KONTENJAN
Amerikan Robert Koleji 489 0
Özel Alman Lisesi 485 2
Üsküdar Amerikan Koleji 481 44
Özel St. Georg Avusturya Lisesi (Hazırlık) 480 11
İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi 470 0
SEV Amerikan Koleji 460 2
Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi 448 0
Özel İtalyan Lisesi 430 64
Tarsus Amerikan Koleji 409 42
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