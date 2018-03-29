E-Devlet miras sorgulama (Veraset İlamı) işlemi nasıl yapılır?

E-Devlet uygulaması sistem üzerinden "Mirasçılık Belgesi" hizmeti vermesiyle birlikte birçok vatandaşın dikkatini çekmeyi başardı. 6 Mart tarihinden itibaren verilmeye başlanan hizmet ile ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi. Peki, E-Devlet miras sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir."





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VERASET İLAMI NEDİR?

Ölenin ya da miras bırakanın ardından kendisine kimlerin mirasçı olacağı hususunu belgelendiren durum Miras Hukuku’nun başlangıç noktasını oluşturur. Ölümden sonra geride kalan mirasçıları belirleyen bu evraka mirasçılık belgesi ya da veraset ilamı denir.