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Aysel ALP/ANKARA
Haber Giriş: 25.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Düşünceleriyle yaşıyor

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Düşünceleriyle yaşıyor

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, 27 yıl önce bombalı saldırı sonucu öldürüldüğü evinin önünde karanfillerle anıldı. Mumcu’yu anma törenine eşi Güldal Mumcu ve çocukları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve HDP milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Selda Bağcan’ın Uğur Mumcu’nun ölümü üzerine yazdığı, “Uğurlar olsun” ağıtı gözyaşları eşliğinde söylendi. Tören öncesinde Kılıçdaroğlu, Mumcu’nun evinde eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu ile görüştü. Ardından Mumcu ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu, Faili Meçhuller Anıtı ile Mumcu’nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, mum yaktı. Törene katılanlar Mumcu’nun hayatını kaybettiği yerde saygı duruşunda bulundu. Mumcu’nun köşe yazılarının yer aldığı gazeteler, köşe yazıları ile daktilo, bilgisayar, telefon gibi materyallerin yer aldığı özel bölüme vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler.

Kılıçdaroğlu, anmanın ardından sokaktan ayrılırken gazetecilere, Uğur Mumcu’nun insan olmanın ötesinde unutulmaz bir kişilik olduğunu söyledi. Mumcu’nun bilim insanı, gazeteci, aydın, emekçi ve Kuvayı milliyeci olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Hainler onu yok etmeye çalıştılar ama o düşünceleriyle yaşıyor. Onun bütün düşüncesi yolsuzluklardan arınmış, demokratik bir Türkiye’ydi. Aynı amacı aynı çerçevede sürdürüyoruz, mücadelesini yapıyoruz, kavgasını veriyoruz. Hiç kimse Uğur Mumcu’nun açtığı yoldan yürüyüşümüzü engelleyemez. Bütün hedefimiz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırmak” dedi.

Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy, “İsterler ki Susalım” başlığı altında, 24 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında, bu yıl 27. kez düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftasında, 60’ın üzerinde dernek, oda, birlik, belediye ve baronun destek verdiği bir dizi etkinlikle anılıyor.

Düşünceleriyle yaşıyor

 

 

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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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