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    Düşen uçakla ilgili dikkat çeken detay... 'Çukur' dizisinde yer aldı

    Hürriyet Haber
    16.03.2018 - 16:57 | Son Güncelleme:

    İran’da düşen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği TC-TRB kuyruk tescilli jetin, 'Çukur' adlı dizinin ilk bölümünde bir sahnede yer aldığı ortaya çıktı.

    Airporthaber'in haberine göre, Başaran Holding’e ait MC Havacılık bünyesinde hizmet veren TC-TRB tescilli Challenger 604 tipi uçakla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Şarika’dan kalktıktan sonra İran hava sahası üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple düşen uçak, 'Çukur' adlı dizinin ekim ayında yayınlanan ilk bölümünde bir sahnede yer aldı.

    Düşen uçakla ilgili dikkat çeken detay... Çukur dizisinde yer aldı

    Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin, sevgilisini sürpriz olarak Paris’e götürdüğü sahnede görünen uçak, apronda özel misafirlerini bekliyor ve sonrasında uçağın içerisinden de görüntüler ekrana yansıyor.

    Düşen uçakla ilgili dikkat çeken detay... Çukur dizisinde yer aldı

    Etiketler: iran , düşen uçak , çukur dizisi , gündem
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