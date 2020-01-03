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İbrahim YILDIZ/DHA
Haber Giriş: 03.01.2020 - 13:45,Son Güncelleme:/

Dünyanın konuştuğu olayda 2 kabin memurunun ifadesi alındı

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Dünyanın konuştuğu olayda 2 kabin memurunun ifadesi alındı

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da başlatılan operasyonla ilgili uçuşta bulunan iki kabin memurunun da ifadesinin alındığı öğrenildi.

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda şu ana kadar 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin özel kargo firmasının ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin ise Atatürk Havalimanı'ndan yer hizmeti veren bir firmanın çalışanı olduğu öğrenildi. Göz altına alınan 4 pilottan birinin Ankara'dan İstanbul'a getirildiği kaydedildidi.Polisin, 30 Aralık'ta Lübnan'a giden TC-RZA uçağında görevli iki kabin memurunun da ifadesine başvurduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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