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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.02.2019 - 21:33, Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün acı günü

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Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün acı günü

Dünyaca ünlü doktor Hürriyet yazarı Mehmet Öz'ün babası ünlü kalp cerrahı Mustafa Öz (94) hayatını kaybetti. İstanbul’da bir süredir tedavi görüyordu.

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Özün acı günü

MUSTAFA ÖZ KİMDİR

Mustafa Öz, 3 Ekim 1925 tarihinde Konya Bozkır’da kerpiç bir evde doğmuştur. Annesinin adı Fatma, babasının adı Mehmet’dir. Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz‘ün babasıdır. Devlet parasız yatılı okullarında okuyarak 1950 yılında İÜ Tıp Fakültesini de burslu bitirdi.

Tıp Fakültesinde 2. Sınıftayken parasızlıktan kitap alamıyordu, derslerde not tuttu. Ama anatomi dersinde bu söz konusu olmuyordu. Anatomi atlasına ihtiyacı vardı o dersten geçebilmek için. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü‘ye bir mektup yazdı, durumu anlattı. Bir süre sonra Dolmabahçe’den gelip onu buldular. Bir yetkiliyle Saray Kitapevi’ne gitti ona atlas ve stetoskop alındı, hâlâ odasında duruyorlar.

Mecburi hizmet ve askerliğini yaptıktan sonra, her yere asistanlık için müracaat etti. Hiçbirinden pozitif bir cevap gelmeyince kendi imkânlarıyla hiç dil bilmediği Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Kısa sürede İngilizceyi öğrendi. Yüksek ihtisasını Cleveland‘da Doctor’s Hospital’da yaptı, 1959 ‘da genel cerrah ünvanını aldı. Aynı yıl eşi Suna Atabay ile evlendi.

1960 ‘da Atlanta Emory, Üniversity Hospital’de toraks ve kardiyovasküler cerrahi uzmanlığı tamamladı. Philedelphia’da Jefferson Medical School’un Medicine Center of Delaware’de cerrahi eğitim direktörlüğünden, prof olarak başkanlığa kadar yükseldi.

ABD’de 54 yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye döndü. Bilim Üniversitesi Cerrahi Bilimler Dalı Başkanlığı yaptı. Florence Nightingale Hastanesi‘nde çalıştı. Özellikle osefajektomi denen ameliyatı Türkiye’de en iyi icra eden doktorlardan biridir.

Mustafa Öz’ün, üst düzey askerler, bürokratlar, politikacılar, işadamları hem hastası olmuş hem de arkadaşı. Turgut Özal, Ayhan Şahenk, Adnan Kahveci, Üzeyir Garih, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, İshak Alaton gibi pek çok isimle dostluk kurulmuş.

Mustafa Öz, 1959 yılında Suna Atabay ile evlendi. 11.Haziran 1960 tarihinde oğlu Mehmet Öz doğdu. Daha sonra Seval ve Nazlım diye iki kız çocuğu oldu.

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