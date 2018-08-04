Dünyaca ünlü derginin Türkiye makalesine sert tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD menşeli yayın organı Newsweek dergisinde çıkan bir makalenin, Türkiye konusundaki en kötü yazılardan biri olduğunu belirtti.
İbrahim Kalın, sosyal medya hesabında, Newsweek'de yayınlanan, "PKK ve FETÖ terör örgütleri propagandasının, gerçekler ve ideolojik paranoya olarak analiz edilerek sunulduğu" makalenin, Türkiye hakkında en kötü yazılardan biri olduğu paylaşımını yaptı.
İbrahim Kalın, paylaşımında "24 Haziran seçimleri geçtiğine göre Newsweek şimdi de Türkiye'de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?" ifadesini kullandı.
One of the worst pieces on Turkey by @Newsweek— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 4 Ağustos 2018
PKK and Gulenist/FETO propaganda presented as facts and ideological paranoia as analysis.
Now the June 24 elections are over, is Newsweek calling for another coup attempt in Turkey? https://t.co/tfYPKA2JJk
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle