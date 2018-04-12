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    Dünya yangın yerine döndü: Körfez'de de sular ısınıyor

    AA
    12.04.2018 - 00:11 | Son Güncelleme:

    Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a fırlatılan 3 balistik füzenin havada imha edildiği, ayrıca Husilere ait 2 insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.

    Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Yemen'deki Husiler tarafından gerçekleştirilen balistik füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini belirtti.

    Maliki, başkent Riyad ile Necran ve Cazan kentlerini hedef alan 3 füzenin havada imha edildiğini aktardı.

    2 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

    Albay Maliki ayrıca, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Ebha Havalimanı ile Cazan kentine hedefli Husilere ait 2 insansız hava aracının havalimanının savunma sistemi tarafından düşürüldüğü bilgisini verdi.

    Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'ten bu yana Yemen'de meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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    Etiketler: körfez , gündem
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