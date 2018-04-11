Son dakika... Riyad'da art arda büyük patlamalar
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 3 büyük patlama sesi duyuldu. Suudi basını, başkent Riyad'da engellenen füzelerin Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nı hedef aldığını duyurdu.
Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırarak aktardığı bilgilere göre art arda üç büyük patlama sesi duyuldu.
Suudi hava savunma sistemlerinin Riyad üzerinde, füzeleri engellediği öğrenildi.
Al Masirah kanalı füzelerin Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nı hedef aldığını açıklarken, Al Arabiya kanalı ise Husilerin ateşlediği balistik füzelerin Husiler tarafından Cizan kentine doğru ateşlendiğini duyurdu.
DEVAMI GELİYOR...
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