Dünya Sağlık Örgütü'nden çarpıcı rapor: Her 6 ölümün 1’i kanserden

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDünya Sağlık Örgütü'nden çarpıcı rapor: Her 6 ölümün 1’i kanserden
GeriGündem Dünya Sağlık Örgütü'nden çarpıcı rapor: Her 6 ölümün 1’i kanserden
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
MESUDE ERŞAN
08.10.2018 - 20:20, Son Güncelleme:

Dünya Sağlık Örgütü'nden çarpıcı rapor: Her 6 ölümün 1’i kanserden

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Dünya Sağlık Örgütü'nden çarpıcı rapor: Her 6 ölümün 1’i kanserden

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) son raporuna göre, içinde bulunduğumuz yıl 9.6 milyon kişinin ölümünden kanser sorumlu olacak. Yani her 6 ölümden 1’i kanserden kaynaklanıyor. Raporda yer alan diğer ayrıntılar şöyle:

SAYI HER YIL ARTIYOR

Rapora göre, yine bu yıl yaklaşık 18.1 milyon yeni kanser tanısı olacak. İstatistikler bu sayının her yıl arttığını işaret ediyor. 2012’de yıllık kanser vakası 14.1 milyonken, yıllık kansere bağlı ölüm sayısı 8.2 olmuştu. Tütün kullanımı kanserde en büyük risk faktörü. Kanserden ölümlerin yüzde 22’sinden tütün ürünleri sorumlu. Medikal onkoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, “Kanserden ölümlerin yaklaşık üçte birinden, yüksek vücut kitle indeksi, düşük meyve ve sebze tüketimi, fiziksel aktivite eksikliği, tütün ve alkol kullanımı sorumlu” diyor.

VİRÜS DE KANSER EDİYOR

Hepatit ve insan papilloma virüsü (HPV) gibi enfeksiyonlar nedeniyle gelişen kanserlerin de oranı yüksek. Düşük ve orta gelirli ülkelerde kanser vakalarının yüzde 25’inin nedeni söz konusu biyolojik kanserojenler. Rapora göre, kanserler nedenlerinin yüzde 50’si çevresel. Yani, sigara, obezite, virüs ve bakteriler, ultraviyole ışınları, alkol ve kimsayal kanser yapıcılar. Yüzde 35’i çoğu yaşla birlikte artan rastgele mutasyonlardan kaynaklanıyor. Yüzde 15’i ise kalıtsal geçiş ve ailesel yatkınlıkla gelişiyor.

Prof. Dr. Özdoğan yaşlanmanın da kanser gelişimi için başka bir temel faktör olduğunu hatırlatıyor. Yaşla birlikte kanser sıklığının “dramatik” bir şekilde arttığını belirtiyor: “Bunun üç ana nedeni var. İlki hücresel hasarların birikmesi. Bağışıklık sistemi fonksiyonunun azalması ve hücresel tamir mekanizmalarının daha az etkili olması da diğer nedenler.”

EN SIK AKCİĞER VE MEME

WHO’ya göre bir yılda ortaya çıkan kanser tanıları şöyle:

Akciğer: 2.09 milyon vaka

Meme: 2.09 milyon vaka

Kolon-rektum: 1.8 milyon vaka

Prostat: 1.28 milyon vaka

Cilt kanseri (melanom olmayan): 1.04 milyon vaka

Mide 1.03 milyon vaka

EN ÇOK ÖLÜM AKCİĞERDE

Bir yılda yaşamını yitirecek kanser hastalarının sayısı şöyle:

Akciğer: 1.76 milyon ölüm

Kolon-rektum: 862 bin ölüm

Mide: 783 bin ölüm

Karaciğer: 782 bin ölüm

Meme: 627 bin ölüm.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"'Buradan çıktı' diyerek kendinizi kurtaramazsınız"

Sağlık Bakanlığı'ndan 'hamile çocuk' raporu: 115 değil 158!

CHP’lilerden tepki: ‘Bayraklardan biri karartıldı’

“Kayıp gazeteci olayında “kameralı ipucu”