Dünya Günü nedir? Google'dan 22 Nisan Dünya Günü'ne özel Doodle

İlk kez 1970 yılında kutlanmaya başlayan ve o günden bu yana çevresel tehlikelere dikkat çekmek amacıyla 22 Nisan tarihinde çeşitli etkinlik ve konferanslar düzenlenerek hatırlanan Dünya Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı. Dünyanın en büyük arama motoru Google'da, Dünya Günü'ne özel olarak hazırladığı video ile bugünün anlam ve önemini Google kullanıcılarına anlattı. İşte, Google'ın bugüne özel olarak hazırladığı video ve Dünya Günü hakkında merak edilen detaylar...

GOOGLE'DAN DÜNYA GÜNÜ'NE ÖZEL VİDEO

22 Nisan Dünya gününe özel bir video hazırlayan Google, böylece her yıl aynı tarihte kutlanan Dünya Günü'nü unutmamış ve büyük destek vermiş oldu. Google'ın yayınladığı 1 dakika 45 saniyelik videoda, Jane Goodall adında bir doktorun görüşlerine yer veriliyor. İşte, Google tarafından hazırlanan 22 Haziran Dünya Günü videosu...

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

İlk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.

Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.