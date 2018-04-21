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    Dünya Günü nedir? Google'dan 22 Nisan Dünya Günü'ne özel Doodle

    Hürriyet Haber
    21.04.2018 - 19:34 | Son Güncelleme:

    Her yıl 22 Nisan'da çevre kirliliği ve çevresel tehlikelere karşı dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Günü, teknoloji devi Google tarafında da unutulmadı. Bugüne özel bir doodle hazırlayan Google, bugünün önemini anlatan bir de video yayınladı. Peki, Dünya Günü nedir? Dünya Günü neden kutlanır, tarihçesi nedir?

    İlk kez 1970 yılında kutlanmaya başlayan ve o günden bu yana çevresel tehlikelere dikkat çekmek amacıyla 22 Nisan tarihinde çeşitli etkinlik ve konferanslar düzenlenerek hatırlanan Dünya Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı. Dünyanın en büyük arama motoru Google'da, Dünya Günü'ne özel olarak hazırladığı video ile bugünün anlam ve önemini Google kullanıcılarına anlattı. İşte, Google'ın bugüne özel olarak hazırladığı video ve Dünya Günü hakkında merak edilen detaylar...

    GOOGLE'DAN DÜNYA GÜNÜ'NE ÖZEL VİDEO

    22 Nisan Dünya gününe özel bir video hazırlayan Google, böylece her yıl aynı tarihte kutlanan Dünya Günü'nü unutmamış ve büyük destek vermiş oldu. Google'ın yayınladığı 1 dakika 45 saniyelik videoda, Jane Goodall adında bir doktorun görüşlerine yer veriliyor. İşte, Google tarafından hazırlanan 22 Haziran Dünya Günü videosu...

    DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

    İlk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün  düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

    John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü  Gaylord Nelson’un desteği ile ve  Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.

    Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek,  çevre sorunlarına dikkat çekilerek  ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

    Etiketler: 22 Nisan Dünya Günü , doodle , SeoHaber , NoMobil , gündem
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