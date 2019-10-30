Dün gece deprem mi oldu? 30 Ekim son depremler listesi!
Son depremler, 30 Ekim Çarşamba gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 30 Ekim tarihli son depremler listesi
30 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 30 Ekim Çarşamba günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:49:10 39.0043 43.2340 19.0 -.- 2.6 -.- GORUSLU-ERCIS (VAN)
07:30:20 37.4628 29.4648 5.4 -.- 1.4 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)
05:48:49 40.1898 42.5877 5.0 -.- 2.0 -.- SEHITHALIT-SARIKAMIS (KARS)
05:47:18 40.1572 42.6882 5.0 -.- 2.2 -.- AKKOZYAYLASI-SARIKAMIS (KARS)
05:28:31 38.2885 43.0347 5.3 -.- 1.5 -.- DOKUZAGAC-GEVAS (VAN)
04:42:21 35.6283 32.0120 9.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
04:38:31 39.2852 41.1625 5.5 -.- 2.4 -.- ONPINAR-VARTO (MUS)
04:24:34 38.3663 26.7498 12.6 -.- 1.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
03:52:24 36.4975 28.6977 3.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
03:34:22 38.7228 42.6363 12.6 -.- 1.5 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS)
03:27:48 39.9998 25.7825 9.6 -.- 1.1 -.- SIRINKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
03:21:53 40.0065 26.1242 20.0 -.- 0.9 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE)
03:12:39 36.4508 28.6925 14.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
03:08:04 40.4727 26.3020 14.6 -.- 2.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
02:56:20 37.1612 28.6077 8.0 -.- 1.5 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
02:22:02 40.1295 35.9937 7.9 -.- 1.2 -.- GUZELBEYLI-ZILE (TOKAT)
01:35:01 39.7922 32.1078 4.7 -.- 2.7 -.- OGUZLAR-POLATLI (ANKARA) REVIZE01 (01:35:01)
01:07:39 38.8795 43.4523 16.8 -.- 1.8 -.- GEDIKBULAK-(VAN)
00:57:30 38.8332 43.5828 5.0 -.- 2.6 -.- AKCIFT-(VAN)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle