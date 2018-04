'Duma videosunu Putin'e yolladım'

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, cuma namazını TBMM Başkanı İsmail Kahraman’la birlikte İstanbul’daki Ataşehir Mimar Sinan Camisi’nde kıldı. Erdoğan çıkışta sorular üzerine şöyle konuştu: “Suriye’de bir an önce barışın temini noktasında neler yapılabilir bunları görüşme fırsatımız oldu. Görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu, bölgedeki suların ısınmasının doğru olmayacağını ve barışın tesisiyle bölgede yaşanan trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu. Hele hele son dönemde tabii Doğu Guta’daki gelişmeler ve ardından Duma’daki gelişmeler, gerçekten bunlar can yakıcıydı. Bunlar felaket tablolarıydı, bunların bende video çekimleri vardı. Bu video çekimlerini de özellikle Sayın Putin’in göndermiş olduğu özel temsilcisiyle de görüştüm, onlara da bunları verdim.”



ABD Başkanı Trump’la görüşmede Suriye’de kimyasal silah kullanılmasını ele aldıklarını söyleyen ve bu konuda koalisyon güçlerinin tutumunu olumlu bulduğunu kendisine ilettiğini söyleyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Kimyasal noktasında çok sert tutumumuz var. Kimyasal silahlar uluslararası yasalarda çok farklı bir zemine oturtuluyorsa da biz bunu değerlendirirken konvansiyonel silahları bir kenara koyamayız. Kimyasal silahlarla öldürmeler bir fecaat, bir felaket. Ama öbür tarafta da konvansiyonel silahlarla, varil bombaları yağdığı zaman insanlar çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmiyor ki, hepsini de acımasızca öldürüyorlar. Bütün bunlar karşısında biz, başta ABD olmak üzere, Rusya ve tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz.



HAVA YUMUŞUYOR

Ve son gelişmelere göre sanki biraz havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu. Meseleyi aslında bir an önce barışla noktalamak, havayı yumuşatmak... Bizim ise biliyorsunuz şu anda Suriye’nin kuzeyinde Afrin başta, Fırat Kalkanı harekâtıyla yürüyen sürecimiz de kararlı bir şekilde yürüyor. Ama bizim mücadelemiz kesinlikle teröristlerle olan bir mücadeledir. Bir işgal hareketi değil. Bunu da bütün Batı’nın, dünyanın bilmesi lazım.”







SUCUK VE PEYNİR ALIŞVERİŞİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, öğleden sonra Beykoz’a gitti. İlçede çeşitli incelemelerde bulundu. Bir şarküteriye uğrayıp sucuk ve peynir satın aldı. Daha sonra Küçüksu’ya geçen Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’le birlikte Küçüksu Kasrı’nda incelemelerde bulundu. Küçüksu Kasrı’nın yanındaki Marmara Üniversitesi’nin arazisinde bir süre başkanlarla konuşan Erdoğan ardından vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Beylerbeyi Sarayı’na geçti.