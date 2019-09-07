DÃ¼ÄŸÃ¼nde silahlar ateÅŸlenince kavga Ã§Ä±ktÄ±: 5 yaralÄ±

DüÄŸünde silahlar ateÅŸlenince kavga çÄ±ktÄ±: 5 yaralÄ±
KÄ±rÄ±kkale'nin AhÄ±lÄ± kÃ¶yÃ¼nde dÃ¼zenlenen dÃ¼ÄŸÃ¼nde tabanca ile havaya ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ± nedeniyle Ã§Ä±kan kavgada 5 kiÅŸi yaralandÄ±, 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
KÃ¶y meydanÄ±nda dÃ¼n akÅŸam yapÄ±lan dÃ¼ÄŸÃ¼nde iddiaya gÃ¶re kimliÄŸi belirsiz 3 kiÅŸi tabanca ile havaya ateÅŸ aÃ§tÄ±. DÃ¼ÄŸÃ¼nde bulunanlar, silahlarÄ±n ateÅŸlenmesi Ã¼zerine korkarak bu duruma tepki gÃ¶sterdi. Bunun Ã¼zerine tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nen olayda Ä°.B, E.Ã–, A.D, Y.K. ve M.U. Ã§eÅŸitli yerlerinden yaralandÄ±.
KÃ¶ylÃ¼lerin ihbarÄ± Ã¼zerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. YaralÄ±lar, ambulanslarla KÄ±rÄ±kkale Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi ve YÃ¼ksek Ä°htisas Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. Jandarma ekipleri, olaya karÄ±ÅŸan ve tabanca ile havaya ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirlenen 3 kiÅŸiyi, Ã‡ullu kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. SoruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.
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