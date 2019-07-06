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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.07.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Düğünde herkes akraba sanmıştı! Büyük şok…

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Düğünde herkes akraba sanmıştı! Büyük şok…

Denizli’de su içme bahanesi ile davetli gibi düğün evine giren bir kadın cep telefonu ve euroları çaldı.

Denizli’de davetli gibi sünnet düğününde eve su içme bahanesi ile girdiği iddia edilen genç bir kız evdeki iki cep telefonu ile 150 euro parayı çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda polis hırsızlık zanlısını kısa sürede yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Geçtiğimiz Pazar günü Y.K., isimli şahıs oğluna evinin önünde sokak düğünü yaptı. Bu sırada düğüne davetli gibi gelen ve 19 yaşında ki H.N.B., isimli genç kadın su içme bahanesi ile düğün evine girdi. Sonrasında evin odalarını gezen şahıs evde bulunan iki cep telefonu ile karıştırdığı çekmecelerde bulduğu 150 euro parayı aldı. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlar ile evden çıkan genç kadın ardından kayıplara karıştı.

EVDEN ÇALDIĞI CEP TELEFONLARI İLE YAKALANDI

Düğün sahibi Y.K., ise kısa bir süre sonra cep telefonları ve paranın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri apartmandaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın ertesi günü ise Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler H.N.B., isimli 19 yaşındaki şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekipleri ayrıca kadının evinde ele geçirilen çaldığı cep telefonlarını da Y.K.’ye teslim etti. İşlemleri tamamlanan H.N.B., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ EVE DÜĞÜN SAHİBİNİN AKRABASI İLE GİRDİ

Apartmandaki güvenlik kamerasına yansıyan olayda, hırsızlık şüphelisi kadın düğünün sahibinin akrabalarından birisine ‘su içek’ istediğini söyleyip eve girmek istediğini söyleyip, kadınla birlikte eve girdi. Her şeyden habersiz olan düğün sahibinin akrabası ise şüpheliyle eve girdikten sonra lavaboya gidiyor. Sonrasında ise şüpheli kendisine gösterilen mutfaktan su içtikten sonra evin odalarını gezip cep telefonu ve paraları çalarak evden çıkıyor. Şüphelinin eve girip çıkarken rahat tavırlar sergilemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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