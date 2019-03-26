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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.03.2019 - 21:05, Son Güncelleme:

Düğün magandasını özel ekip yakaladı

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Düğün magandasını özel ekip yakaladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düğünde tabancayla havaya ateş ederken Talha Umut Genç'i (8) yaralayan Yıldıray E. (49), jandarmanın oluşturduğu özel ekip tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, cumartesi günü Taşburun Mahallesi'nde E.A.'nın düğününde meydana geldi. Düğünde bazı davetliler yanlarında getirdikleri tabancalarla havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada tabancalardan çıkan mermilerden biri Talha Umut Genç'in karnına isabet etti. Ağır yaralanan küçük Talha, götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede 23 boş kovan buldu. O sırada düğünde bulunanların üzerinden de silah çıkmadı. İlçe Jandarma Komutanlığı, magandanın kimliğini tespit etmek için özel ekip kurdu. Bölgeyi detaylı incelemeye alan özel ekip, olayın meydana geldiği saatte düğünde bulunanları araştırmaya başladı. Görgü tanıklarını da dinleyen özel ekip, tabancayı ateşleyenin Yıldıray E. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen Yıldıray E., jandarmanın yaptığı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yıldıray E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Öte yandan magandanın yaraladığı Talha Umut Genç'ten de iyi haber geldi. Küçük Talha'nın hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Yine aynı vahşet
Yine aynı vahşet!
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (26.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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