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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
DHA
24.03.2019 - 19:44, Son Güncelleme:

Yine aynı vahşet!

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Yine aynı vahşet!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki düğünde, kimliği belirsiz kişinin tabancayla havaya ateş açması sonucu karnına mermi isabet eden Talha Umut Genç (8) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Talha, yoğun bakım servisinde tedaviye alınırken, tabancayı ateşleyenin belirlenip, yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde, Taşburun Mahallesi’nde meydana geldi. E.A.’nın düğününde, iddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, tabancalarla havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada tabancaların birinden çıkan mermi, Talha Umut Genç’in karnına isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen Talha, ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Talha Umut Genç, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

23 BOŞ KOVAN BULUNDU

Öte yandan olay yerinde yapılan detaylı incelemede 23 boş kovan bulan jandarma ekipleri, küçük çocuğun yaralanmasına neden olan kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (24.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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