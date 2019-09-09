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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA (DHA)
09.09.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Düğün salonu karıştı! Damat karakolluk, gelin hastanelik oldu

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Muğla'da bir çiftin düğününde iki aile arasında müzik nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle fenalaşan gelin Eda A. hastaneye kaldırılırken, özel hareket polisi olan damat Mehmet İrşad Y. kendisine saldırmak isteyen grubu havaya 2 el ateş ederek uzaklaştırınca karakola götürüldü.

Olay, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki bir düğün salonunda dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da özel harekat polisi olarak görev yapan Mehmet İrşad Y. ile Eda A.'nın bir salonda gerçekleşen düğününde gelin ve damat alkışlar eşliğinde salona girdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde gelin ve damadın yakınları arasında kendi istedikleri oyun havasının çalınması konusunda tartışma yaşandı.

Damat Mehmet İrşad Y., her iki tarafı da yatıştırmaya çalıştı ancak gelinin yakınlarıyla arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Davetlilerinin de katıldığı kavgada yumruklar atıldı.

Damat Mehmet İrşad Y., etrafını saran grubu uzaklaştırmak için belinden çıkardığı beylik tabancasıyla havaya iki el ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sinir krizi geçiren gelin Eda Atmaca ve darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Düğün olaylar nedeniyle erkenden bitti.

Damat Mehmet İrşad Y. ile birlikte gözaltına alınan 9 kişi, ifadeleri için Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. İki tarafın da yakınlarının araya girmesiyle olay tatlıya bağlandı. Gelin Eda A. daha sonra hastaneden taburcu edilirken, damat Mehmet İrşad Y. ve 9 kişi polisteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Düğün salonu karıştı Damat karakolluk, gelin hastanelik oldu

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