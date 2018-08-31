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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MANİSA (İHA)
31.08.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

Büyük tuzağa düştü! Düğün günü hayatının şokunu yaşadı...

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, hayatının en mutlu gününe hazırlanan genç adam, düğün günü gelinin akrabalarının 60 bin TL değerindeki altınları aldığını duyunca kulaklarına inanamadı. 100 bin lira da düğüne masraf eden damat, ismi dahil her şeyi sahte olan gelinin jandarma tarafından bırakıldığını ve kayıplara karıştığını öğrenince de şok üstüne şok yaşadı.

Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde yaşandı. Bekar olan İsmail Çay (27), isminin Zeynep Bozkurt olduğunu söyleyen bir kişiyle aileleri vasıtasıyla tanıştı. Çay, gönlünü de kadına kaptırınca babasının, "mürüvvetini artık göreyim" sözleri aklına geldi ve başına geleceklerden habersiz evlenmeye karar verdi.

Olayların hızlı gerçekleşmesiyle hemen düğün tarihi alındı. Damat İsmail Çay ve ailesi, bu duruma oldukça mutlu oldu ve hemen hazırlıklara başlandı.

TOPLU İĞNEYE KADAR DÜŞÜNÜLDÜ, 100 BİN LİRA DA MASRAF YAPILDI

Çay'ın ailesi, oğlunun evlenebilmesi için hiçbir masraftan kaçınmadı. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü ve damadın ailesi 100 bin lira masraf yaptı. Düğün tarihi ise 26 Ağustos olarak belirlendi, gün gelip çattı. Düğün için artık her şey hazırdı. Misafirlerin gelmesiyle de tören başladı. Damat İsmail Çay ve ailesi düğünde her şeyden habersiz doyasıya eğlendi. Takı merasimi sırasında da geline 60 bin lira değerinde altın takıldı.

HAYATININ ŞOKUNU DÜĞÜN BİTTİĞİNDE YAŞADI

Damat, düğün bittiğinde ise gelinin akrabalarını göremedi; üstelik takılan takılar da ortada yoktu. Düğündeki misafirler de ne olup bittiğine bir türlü anlam veremedi. İsmail Çay, dolandırıldığını anladı ve hemen durumu jandarmaya bildirdi. Düğün yerine gelen jandarma ekipleri, hemen sahte ismi Zeynep Bozkurt olan kadını gözaltına aldı. Kemaliye Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan kadın, ardından da Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Kadın, burada yapılan tahkikatların ardından serbest bırakıldı. Dolandırıcı kadın, daha sonra da izini kaybettirdi. Damat, isminin Zeynep Bozkurt olmadığını öğrendiği kadının serbest bırakılması ve ardından da takılarla birlikte kayıplara karışan akrabalarının yanına giderek izini kaybettirdiğini öğrenmesiyle ikinci bir şoku yaşadı.

"KARŞI TARAFIN DOLANDIRICI OLDUKLARINI BİLMİYORDUK"

Düğün merasimi için yaklaşık 100 bin lira para harcadığını ve düğün merasimine hayatlarında bir kez yaşadıkları için özenle hazırlandıklarını dile getiren damat İsmail Çay, düğünün sona ermesinin ardından yaşadığı şokla neye uğradığını şaşırdığını ifade ederek, "Babam mürüvvetimi görmek istiyordu. Aileler vasıtasıyla görüştük, evlenmeye başvurduk, nikahımız kıyıldı ve düğünümüz başladı. Düğünün sona ermesinin ardından karşı tarafın dolandırıcı olduklarını bilmiyorduk. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın; adalet yerini bulsun" dedi.

Düğünün sona ermesinin ardından karşı taraftan kimsenin kalmadığını fark ettiğini dile getiren İsmail Çay, sahte ismi Zeynep Bozkurt olan gelinin serbest bırakılmasından sonra sahte gelinin de akrabalarının yanına gittiğini iddia ederek, bir daha kendisinden haber alamadığını söyledi. Çay, özenle hazırlık yaptığı ve hayatının en mutlu günü olmasını dilediği günde böylesine bir olayla karşı karşıya kalmanın şokunu halen üzerinden atamadığını belirtti.

Kendi babasının da sahte gelin adayına 5 adet bilezik taktığını ifade eden Çay, başkalarının da dolandırılmaması için dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Düğün görüntülerinde de sahte gelinin akrabalarının gelinin yanından bir an olsun ayrılmadığı ve düğün merasiminin başlangıç dansında sahte gelinin damada karşı soğuk tavırları da dikkat çekti.

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