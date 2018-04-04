Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Düdük yutan çocuk sosyal medyayı salladı

    Düdük yutan çocuk sosyal medyayı salladı

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 08:06 | Son Güncelleme:

    Yanlışlıkla düdük yutan çocuğun muayene görüntüleri sosyal medyada günün konusu oldu.

    Oyun oynarken yanlışlıkla düdük yutan talihsiz çocuğun zor anları sosyal medyada binlerce paylaşım aldı. 

    Hastanedeki muayene esnasında bir yakını tarafından çekildiği anlaşılan görüntülerde, her nefes alış verişinde düdüğün öttüğü görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'trajikomik' olarak nitelendirilen videonun baş kahramanının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, birçok kişi de düdük yutan çocuk için geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Buna ek olarak sosyal paylaşım sitelerinde yeni bir akım başlatan ufaklık, birçok tweet'e de konu oldu. İşte sosyal medyada düdük yutan çocuk ile ilgili yapılan o paylaşımlar:

     

    Etiketler: düdük , Çocuk , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri