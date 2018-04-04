Düdük yutan çocuk sosyal medyayı salladı

Oyun oynarken yanlışlıkla düdük yutan talihsiz çocuğun zor anları sosyal medyada binlerce paylaşım aldı.

Hastanedeki muayene esnasında bir yakını tarafından çekildiği anlaşılan görüntülerde, her nefes alış verişinde düdüğün öttüğü görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'trajikomik' olarak nitelendirilen videonun baş kahramanının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, birçok kişi de düdük yutan çocuk için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Buna ek olarak sosyal paylaşım sitelerinde yeni bir akım başlatan ufaklık, birçok tweet'e de konu oldu. İşte sosyal medyada düdük yutan çocuk ile ilgili yapılan o paylaşımlar:

boğazına düdük kaçmış çocuk gibi hissediyorum bu gece — derya (@jamiethranco) April 3, 2018

Düdük yutan çocuk gibiyim . Nefes aldıkça kalbimdeki kırılma sesleri etrafa yankılanıyor . — Hilal Avcı (@HilalAvc3) April 3, 2018