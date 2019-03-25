Dr. Yılmaz Argüden: Sandığa gitmek yetmez

BAŞKASININ PARASINI HARCAMAK KOLAY

Bir yıl üzerinde çalıştığınız ‘Vatandaş Bakışıyla İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi’ kapsamında 220 soru sorarak bir yönetişim karnesi çıkardınız. Detaylara geçmeden ‘yönetişim’ kavramını açar mısınız?

Yönetim ve yönetişim farklı kavramlar. Mesela bir toplum savaşa gitme kararını askerlere bırakmak istemez. Buna mecliste karar verir. Ama savaşı da meclisten yönetemezsin. Bir generalin yapması gerekir. Ona yönettireceksin diye bütün kararı ona bırakırsan hayatın savaştan kurtulmaz. Dolayısıyla yönetim ve yönetişim birbirini tamamlayan ancak birbirinden ayrı kavramlar. Herhangi bir uygulamanın dört aşaması var. Birincisi fikir üreteceksin, ikincisi bu fikri “Uygundur” ya da “Değildir” diye test edeceksin. Üçüncüsü uygulama, dördüncüsü değerlendirme, hesap verebilmedir. Bunlardan bir ve üçüncüsü yönetim hakkı, iki ve dördüncüsü yönetişim hakkıdır. Ayrıştırmadığınız zaman hatalarla karşılaşırsınız.

Ne gibi hatalar?

İnsan zafiyetleri ortaya çıkar. Eğitimlerde, “Annesi güzel olmayan var mı” diye soruyorum. Şimdiye kadar hiç olumsuz cevap almadım. Çünkü kendi fikrini kendin değerlendiremezsin. O sana zaten güzel gelir. Başkasının değerlendirmesi lazım. Bunları ayrıştırmak toplumda güven oluşturmak için önemli bir unsurdur. Ayrıca bunu ayrıştırmanın şöyle bir faydası var: Her yönetici başkalarının kaynaklarını kullanıyor. Yönetişim kavramı olmadığında riskler artıyor. Siz başkalarının kaynaklarıyla aklınıza gelen her şeyi uyguladığınız zaman daha çok hata yaparsınız. Başkasının parasını harcamak kolay gelir insana. Hele de kötü niyetliyseniz, kendi namınıza kullanırsınız. Güven ortamı yok olur gider.

BELEDİYENİZ SİZİN DE FİKRİNİZİ ALIYOR MU

Süreçlere katılmaktan bahsediyorsunuz. Günler sonra bir yerel seçim var ve hepimiz yurttaşlık görevimizi yapacağız, sandığa gideceğiz. Dahası mı var?

Görev orada bitmiyor işte. Bir kere 2005’te Türkiye’de müthiş bir yerel yönetim reformu oldu. Bu reform kanunlarımızda var. Diyor ki “Katılımcı stratejik plan yapacaksın”. Ne demek bu? Kaynakları nasıl kullanacağına, herkesin görüşünü alarak karar vereceksin. Dolayısıyla bu sürece vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları katılabilir, katılmalı. Hesap sormak ile ilgili, bilgi edinme hakkın var, bunu yapabilirsin. Farklı kesimler öneri getirsin diye kent konseyleri kuruldu. Devletin şikâyet mekanizmaları var, orada mutlu olmadığı konuları dile getirebilir. Yerel yönetimler, vatandaşın kamu yönetimiyle en sık temasta bulunduğu alanları oluşturuyor. Biz de yerel seçimler yaklaşırken bir yıl boyunca ilçe belediyelerine yönetişim karnesi vermek için 20 bin sayfa dokümanı irdeledik. Ve İstanbul ilçe belediyelerine yönetişim karnesi verdik.

Bu çalışmayla hangi sorulara yanıt aradınız?

Bazılarını söyleyeyim: “Belediye bütçesinin hazırlanması sürecine davet edildiniz mi”, “Belediye meclisinin bütçe onay aşamasında görüşünüz alındı mı”, “Belediye mahallenizde imar değişikliği yapmadan görüşünüzü alıyor mu”, “Mahallenizde belediye faaliyetleri yapmadan önce size bilgi veriyor mu”, “Belediye ile bir ayda ortalama kaç kez temas edersiniz”, “Belediye başkanına kolay ulaşabiliyor musunuz”, “Kent konseyi çalışmalarına davet ediliyor musunuz” gibi sorulara cevap aradık.

HER İLÇENİN 14 ALANDA BAŞARISI

Kim birinci kim sonuncu?

Bizim kitapta bunun cevabı yazmıyor. Çünkü toplum, bu sorunun cevabını aldığı anda tüketir. Biz her belediyenin 14 alanda başarı oranlarını ortaya koyduk. Kim kimden daha iyi görebilmek için, bütün sayfaları gezmek zorundasınız. Her sonucun bir anlamı, öğreteceği bir mesajı var. Mesela Bağcılar Belediyesi halk toplantıları yapıyor. O toplantılara sadece halk değil, yöneticiler de katılıyor. 39 belediyenin 4-5’i katılımla ilgili hiçbir şey yapmamış mesela. “Katılımı sağlarsan şunun gibi başarı sağlarsın”ı da göstermek istedik.

Nasıl bir sonuç elde ettiniz?

Çok iyi iki sonuç çıktı. Bizim önerilerimizden biri şuydu: “Faaliyetlerinizi entegre raporu olarak yayımlayın.” Mesela geçen hafta Kadıköy Belediyesi “Biz fikri alıyoruz” dedi ve dünyada entegre raporu yayınlayan ilk belediye oldu. İkinci güzel gelişme, Sultanbeyli Belediyesi’nden bizi aradılar, raporu çalıştıklarını söylediler, kendi verilerini almışlar, diğerleriyle karşılaştırmışlar. Biz bazı yaptıklarımızı açıklamadığımız için geri kalmışız, bazı şeyleri de yapmıyormuşuz diye kendilerini tarttılar. Amacımız bu bakış açısını vermekti.

GÜVEN, REFAH VE YAŞAM KALİTESİNİ DE ARTTIRIYOR

Yaptığınız çalışmanın amacı yaşam kalitesini arttırmak mı?

Kesinlikle. Güvenin olduğu yerde daha çok gönüllü çalışıyor. Güvenin olduğu yerde sana daha çok kaynak geliyor. Dünyada da baktığınızda güvenin olduğu yerde refah seviyesi daha yüksek. Dolayısıyla güven, yaşam kalitesini arttırıyor.

Bir belediye bu modellemeyi alır ve ona göre yol haritasını çizerse nasıl bir sonuçla karşılaşır?

Kaynaklarını daha verimli kullanır. İlçesinde oturanların ne istediğini bilir. Diyelim sizin iki çocuğunuz, benim iki yaşlı ebeveynim var. Ben belediyeyi yaşlılar evi yaptığı için severim ama siz az kreş yaptığı için sevmezsiniz. Eğer “Benim beldemde vatandaşların yüzde 70’i yaşlıdır. Onun için oraya daha fazla kaynak verdim” derse, yani hesap verirse, siz o belediyeye kendi mutsuzluğunuza rağmen daha çok güvenmez misiniz? Ortak bir gelecek için sınırlı kaynakları paylaşmamız lazım. Paylaşırken elbette bazı şeylerden çok mutlu olmayacağız. Ama yapılanlar şeffaf, veri tabanlı olursa bunu anlarsınız. Bildikçe güven artar.

SEN BU SORUYU NİYE SORUYORSUN

Kent konseyleri ve halk meclislerinin katılımı belediyedeki işleyişi etkiliyor mu? Gerçekten öneri getiriyorlar mı?

Kent konseylerinin kararlarına, ne kadar uygulandıklarına baktık. Kent konseyleri gerçekten öneri getiriyor mu, getirmiyor mu? Çünkü bazısının kendisi var, etkisi yok. Muhtarları bu işin içine kattık. Bir de Sabancı Üniversitesi’nden bir sınıfla anlaştık. Her öğrenci 39 belediyeye birer soru sordu. Bilgi edinme hakkı nedeniyle iki hafta içinde cevap verilmesi gerekiyordu.

Cevap geldi mi?

Bu önemli, çünkü iki hafta içinde cevap verenler yüzde 50’yi bile bulmuyor. Bir kısmı “Sen bu soruyu niye soruyorsun” diye kızıyor. Bir kısmı geçiştiriyor. Kanunda olan hakkın kullanılmasını zorlaştıranlar oluyor. Daha da önemlisi ne biliyor musunuz? Sabancı Üniversitesi’nde bu çalışmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmı da bu haklarının olduğunu bilmiyordu.

Muhtarlar ne kadar etkili?

Onlara da mesela, “Size imar planı değişirken ne kadar danışılıyor” diye sorduk. Yok, sorulmuyor. Sorulması lazım. 227 soru var, amaç onlara baksınlar. Çünkü hepsi yurttaşın hakkı, yönetenlerin görevi.