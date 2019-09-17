Dövüp, siyah renkli yanıcı sıvı döktüler: 'Seni Bergen gibi yakarız'
Adana'da beyzbol sobasıyla dövülüp, üzerine siyah renkli yanıcı sıvı dökülen müteahhit ve işletmeci Ebru Berköz Karaca (48), hastanede tedaviye alındı.
İddiaya göre, müteahhit Ebru Berköz Karaca (48), iş arkadaşının kullandığı otomobille merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde seyir halindeyken içinde dört kişinin bulunduğu otomobil önlerini kesti.
Araçtan inen 2 kişi, Karaca'yı zorla otomobilden çıkarıp beyzbol sopasıyla darbettikten sonra üzerine yanıcı madde döktü.
Şüphelilerden biri elindeki çakmağı ateşleyerek Karaca'yı yakmakla tehdit etti.
Bu sırada, çevredeki vatandaşların olay yerine yönelmesiyle şüpheliler otomobillerine binerek uzaklaştı.
Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Karaca, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polislere verdiği ifadede, daha önce işlettiği tesise zorla el koyduğu gerekçesiyle aralarında anlaşmazlık bulunan Levent G. ve kuzeni Doğan G'nin olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.
Polis, Karaca'nın şikayeti üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheliler ile onları araçta beklediği iddia edilen İsmail A'yı gözaltına aldı.
Olayla ilgili bir kişinin ise arandığı öğrenildi.
'SENİ BERGEN GİBİ YAKARIZ'
Taburcu edilen Karaca, DHA'ya yaşadığı korku dolu anları anlattı. Hazine arazisi üstüne kurulu bulunan ancak yapı kayıt belgesi olan mekanını 5 yıldır işlettiğini ve bu mekanı aynı zamanda dernek ve inşaat firması bürosu olarak kullandığını dile getiren Ebru Berköz Karaca, komşusu Levent G. ve Doğan G.'nin mekanına el koymak istediğini, aralarındaki tartışmanın bu nedenle çıktığını öne sürdü. Karaca, Levent G. ve Doğan G.'yi 2, 5 ay önce Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet ettiğini ve bu nedenle tehdit edildiğini iddia ederek, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Dün Adnan Menderes Bulvarı’nda otomobilimle ilerlerken, onlar da araçlarıyla önümü kestiler. Daha sonra araçtan indirip sopayla bir süre beni darp ettikten sonra içerisinde tiner ve boya bulunan maddeyi üzerime döktüler. 1 saat boyunca diz çöktürüp özür dilettiler ve savcılıktan şikayetimi geri çekmemi istediler. Beni kendi mekanımdan çıkarıp kendilerinin işleteceklerini, mekana çökeceklerini söylediler. Bu yaptıkları bana ilk ihtarmış. Ellerinde çakmakla, 'İkinci ihtarda seni Bergen gibi yakarız' dediler. Üçüncüde de yaşama şansı vermeyeceklerini söylediler. Kızıma da zarar vermekle tehdit ettiler. 'Seni öldürsem ne kadar yatarım ki’ diye konuştular. Daha önce şikayetçi olduğumda koruma talep edip, uzaklaştırma istemiştim ama uygun görülmedi. Dün ben ölebilirdim. İnşallah koruma ve uzaklaştırma cezası verirler. Adalete güveniyorum."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle