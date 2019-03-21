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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dövülen kadınlar, ezilen çocuklar öksüz kaldı... Güldenimize veda

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Dövülen kadınlar, ezilen çocuklar öksüz kaldı... Güldenimize veda

Hürriyet Gazetesi Özel Haber Servisi’nin deneyimli ‘saha muhabiri’ Gülden Aydın (61) dün toprağa verildi. Aydın’ın özellikle kadın ve çocuk odaklı haberleri ses getirmiş, pek çok ödül almıştı.

Yaklaşık 1.5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle önceki gün hayata veda eden arkadaşımız Gülden Aydın için dün ilk tören Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Cağaloğlu’ndaki binasında düzenlendi.

Aydın’ın ailesi, arkadaşları, dostları ve çok sayıda meslektaşının katıldığı törende konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto şunları söyledi: “Meslek örgütümüzün üyesini, usta bir muhabirini, yazarını daha yitirmiş bulunuyoruz. Gülden Aydın’ı özellikle kadına yönelik şiddete karşı insan haklarını odağa alan haberleri ve yazıları ile tanıdık. Aralarında TGC’nin de bulunduğu pek çok kurum Gülden Aydın’ın gazetecilikteki duruşunu fark ederek ödüllendirdi. Okurlarına saygı duyan, meslek ilkelerinden ödün vermeyen iyi bir gazeteciydi.”

Dövülen kadınlar, ezilen çocuklar öksüz kaldı... Güldenimize veda

‘HEP MUHABİR OLARAK ANILMAK İSTEDİ’

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Vahap Munyar ise “Hem insan ilişkileri hem de gazeteciliği ile inanılmazdı. Hürriyet’te hafta sonu eklerinde editörlük yaptı, muhabirlik yaptı. Akşam Gazetesi’nde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Ama hep muhabir olarak anılmak istedi. Yaptığı çalışmalar ve aldığı ödüller, onun başarısını ortaya koydu” diye konuştu. Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin ise “Bizim mesleğimizin özü muhabirliktir. Gülden muhabirliğin hakkını meslek hayatı boyunca vermiş, dört dörtlük bir gazetecidir. 2014-2017 yılları arasında yayın yönetmeni olduğum dönemde bunu gözlemleme imkanım oldu. Tarafsızlığı ve objektifliği ile örnek alınması gereken bir gazetecidir” dedi.

Dövülen kadınlar, ezilen çocuklar öksüz kaldı... Güldenimize veda


‘ONUNLA ÇALIŞMAK ŞEREFTİ’

Gazeteci Nurcan Akad ise arkadaşı Gülden Aydın’ı şu sözlerle anlattı: “İnsan çok sevdiği birisini kaybedince söz tükeniyor. Gerçekten dünden beri söylediğim tek şey ‘Ah be Güldenim’. Mesleki açıdan Gülden gibi başarılı saha gazetecisi görmedim. Beş yıl takip ettiği haberler vardı. Nerede kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, haksızlık varsa oradaydı” dedi. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, “Ben bir tek şey söyleyeceğim, söyleyebilecek gücüm de yok. Onunla çalışmak benim için şerefti” diye konuşurken, Aydın’ın yaptığı haberlerle birçok insanın hayatına dokunduğunu söyleyen Fikret Bila, “Tuttuğu işi koparan, çok iyi araştırmacı gazeteciydi. Takip ettiği konulardan biri küçük yaşta evlendiren kız çocuklarıydı. Bu konuyu çok iyi takip etti. Yasa teklifi verilecek kadar etkili oldu” dedi.
Törenin ardından Aydın’ın naaşı Beşiktaş Cemevi’ne götürüldü. Cemevindeki cenaze törenine de ailesi, çalışma arkadaşları, dostları, meslektaşları katıldı. Aydın’ın ağabeyi Prof. Dr. Gazi Aydın, kız kardeşleri Mürvet Aydın, Günay Çoban ile kızı Ceren Karşılayan cemevinde taziyeleri kabul etti. Prof. Dr. Aydın, “Tarafsızlık ilkesinden hiçbir zaman vazgeçmiyordu. Doğru neyse onun peşinde olan onu haberleştiren bir kişiydi” diye konuştu. Aydın, cemevindeki cenaze töreninin ardından gözyaşları içinde Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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