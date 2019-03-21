Dövülen kadınlar, ezilen çocuklar öksüz kaldı... Güldenimize veda

Yaklaşık 1.5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle önceki gün hayata veda eden arkadaşımız Gülden Aydın için dün ilk tören Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Cağaloğlu’ndaki binasında düzenlendi.

Aydın’ın ailesi, arkadaşları, dostları ve çok sayıda meslektaşının katıldığı törende konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto şunları söyledi: “Meslek örgütümüzün üyesini, usta bir muhabirini, yazarını daha yitirmiş bulunuyoruz. Gülden Aydın’ı özellikle kadına yönelik şiddete karşı insan haklarını odağa alan haberleri ve yazıları ile tanıdık. Aralarında TGC’nin de bulunduğu pek çok kurum Gülden Aydın’ın gazetecilikteki duruşunu fark ederek ödüllendirdi. Okurlarına saygı duyan, meslek ilkelerinden ödün vermeyen iyi bir gazeteciydi.”

‘HEP MUHABİR OLARAK ANILMAK İSTEDİ’

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Vahap Munyar ise “Hem insan ilişkileri hem de gazeteciliği ile inanılmazdı. Hürriyet’te hafta sonu eklerinde editörlük yaptı, muhabirlik yaptı. Akşam Gazetesi’nde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Ama hep muhabir olarak anılmak istedi. Yaptığı çalışmalar ve aldığı ödüller, onun başarısını ortaya koydu” diye konuştu. Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin ise “Bizim mesleğimizin özü muhabirliktir. Gülden muhabirliğin hakkını meslek hayatı boyunca vermiş, dört dörtlük bir gazetecidir. 2014-2017 yılları arasında yayın yönetmeni olduğum dönemde bunu gözlemleme imkanım oldu. Tarafsızlığı ve objektifliği ile örnek alınması gereken bir gazetecidir” dedi.





‘ONUNLA ÇALIŞMAK ŞEREFTİ’

Gazeteci Nurcan Akad ise arkadaşı Gülden Aydın’ı şu sözlerle anlattı: “İnsan çok sevdiği birisini kaybedince söz tükeniyor. Gerçekten dünden beri söylediğim tek şey ‘Ah be Güldenim’. Mesleki açıdan Gülden gibi başarılı saha gazetecisi görmedim. Beş yıl takip ettiği haberler vardı. Nerede kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, haksızlık varsa oradaydı” dedi. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, “Ben bir tek şey söyleyeceğim, söyleyebilecek gücüm de yok. Onunla çalışmak benim için şerefti” diye konuşurken, Aydın’ın yaptığı haberlerle birçok insanın hayatına dokunduğunu söyleyen Fikret Bila, “Tuttuğu işi koparan, çok iyi araştırmacı gazeteciydi. Takip ettiği konulardan biri küçük yaşta evlendiren kız çocuklarıydı. Bu konuyu çok iyi takip etti. Yasa teklifi verilecek kadar etkili oldu” dedi.

Törenin ardından Aydın’ın naaşı Beşiktaş Cemevi’ne götürüldü. Cemevindeki cenaze törenine de ailesi, çalışma arkadaşları, dostları, meslektaşları katıldı. Aydın’ın ağabeyi Prof. Dr. Gazi Aydın, kız kardeşleri Mürvet Aydın, Günay Çoban ile kızı Ceren Karşılayan cemevinde taziyeleri kabul etti. Prof. Dr. Aydın, “Tarafsızlık ilkesinden hiçbir zaman vazgeçmiyordu. Doğru neyse onun peşinde olan onu haberleştiren bir kişiydi” diye konuştu. Aydın, cemevindeki cenaze töreninin ardından gözyaşları içinde Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.