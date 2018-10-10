Dost kazığı: Telefonunu eline aldığında şoke oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDost kazığı: Telefonunu eline aldığında şoke oldu
GeriGündem Dost kazığı: Telefonunu eline aldığında şoke oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
10.10.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

Dost kazığı: Telefonunu eline aldığında şoke oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde çalışan M.Ç. (15), iş arkadaşı Yasin Yiğit'in (20) düğün için biriktirdiği paranın 6 bin 390 lirasını kendi hesabına aktardı. Ailesiyle görüntülü görüşme yapması için M.Ç.'ye verdiği telefonundan havale işleminin yapıldığını fark eden Yasin Yiğit'in şikayeti üzerine, şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde çalışan Yasin Yiğit, geçen cuma günü, lojmanda aynı odada kaldığı arkadaşıyla ilçe merkezine gelerek alışveriş yaptıktan sonra tıraş olmak için berbere gitti. Yiğit tıraş sırası beklerken, ailesiyle görüntülü görüşmesi için arkadaşı M.Ç.'ye cep telefonunu verdi. Berberden çıkan M.Ç. yaklaşık yarım saat sonra görüşmesini yaptığını söyleyerek telefonu Yasin Yiğit'e verdi.

Dün sabah saatlerinde cep telefonundan banka uygulamasını açarak hesabını kontrol eden Yiğit, hesap bakiyesinin 5 bin 450 lira olduğunu gördü. Yapılan işlemleri kontrol eden Yasin Yiğit, cuma günü berberde tıraş olurken kendi hesabından arkadaşı M.Ç.'nin hesabına 6 bin 390 lira havale yapıldığını fark etti. Yasin Yiğit'in şikayetçi olması üzerine M.Ç., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.Ç., paranın bir kısmını harcadığını ve sadece 4 bin lirasının hesabında kaldığını söyledi. M.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

'5-6 AYDIR AYNI ODADA KALIYORDUM'

Yaşadığı olayın şokunda olduğunu söyleyen Yasin Yiğit, "Şifremi nasıl öğrendi bilmiyorum. Ben bu çocukla aynı otelde çalışıp, 5- 6 aydır aynı odada kalıyordum. Kendisinin cep telefonuyla görüntülü görüşme yapılmıyor. Daha önceleri de ailesiyle görüşmek istediği zaman hep telefonumu verdim" dedi.

'15 GÜN SONRA DÜĞÜNÜM VAR'

Düğün için para biriktirmek amacıyla mart ayından bu yana Manavgat'ta olduğunu söyleyen Yasin Yiğit, "Yarın iş yerinden ayrılacaktım. 15 gün sonra düğünüm var. Kendisi de bunu biliyor. Ben para biriktirebilmek için her türlü zahmete katlanıyorum. İyilik yaptığım insandan gördüğüm davranışa inanamıyorum. Bu insanlık mı?" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Gül Baba'nın dayanışma dilini konuşacağız'

Aşık Veysel'li İnönü yanıtı

'Üsküdar'da tuzak kurulmuştur'

'Türkiye seninle zaman kaybetti'