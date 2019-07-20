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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.07.2019 - 23:05, Son Güncelleme:

Dört yıllık bölümlerin taban puanları | Sayısal sözel ve eşit ağırlık bölümler ve kontenjanları

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Dört yıllık bölümlerin taban puanları | Sayısal sözel ve eşit ağırlık bölümler ve kontenjanları

ÖSYM tarafından 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, bazı bölümlere ait taban puanı araştırmaları da hız kazandı. Özellikle güzel bir kariyer hedefleyen kişiler, dört yıllık bölümlerin hangileri olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, dört yıl eğitim veren bölümler neler?

Dört yıllık bölümlerin taban ve tavan puanları, 2019 yılında YKS tercihi yapacak gençlerin en önemli gündem maddesi oldu. İnternette konuya dair araştırma yapan üniversiteli adayları, dört yıllık lisans bölümlerinin taban puanlarını sorguluyor. İşte, dört yıllık bölümler taban ve tavan puanları...

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Mühendislik Fakültelerinin amacı, mühendislik bilimine ve teknolojiye özgün katkılar sağlayarak topluma hizmet eden, fikir özgürlüğü ve sorumluluk bilinci ile bilginin sınırlarını sürekli genişleten, ulusal ve uluslararası rekabetçi, girişimci, yenilikçi, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip, çevreyi koruyan takım çalışmasına yatkın mühendisler yetiştirmektir. Mühendislik Fakültesinin başlıca amacı günümüz teknolojik gelişmelerine katkı sağlamak yönünde, ulusal ve uluslararası alanlarda tasarım yapabilen, mevcut problemleri çözebilecek yeni teknolojiler geliştirebilen, çevreye duyarlı ve meslek etiğini temel ilke edinen mühendisler yetiştirmektir.

İSTEDİĞİNİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜNE AİT BİLGİLERE ULAŞMAK VE TABAN PUANLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Gazetecilik: Gazetecilik Bölümü nitelikli insan ve yurttaşı her türlü değerin kaynağı olarak görür; bu çerçevede yazılı, görsel ve işitsel medya ve yayıncılık sektörü başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeylerde etkin rol ve görev üstlenecek gazeteciler, uzmanlar, araştırmacılar, medya yöneticileri ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlar.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık: Çekirdek ve temel iletişim becerilerine sahip; insana ve topluma duyarlı; kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış; mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; mesleki pratiklerinde kamu yararını gözeten; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan; yaratıcı ve eleştirel düşünebilen halkla ilişkiler ve reklamcılık uzmanları yetiştirmek

Radyo Televizyon Sinema: Medya sektörüne nitelikli çalışan kazandırmayı amaçlayan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, öğrencilerine sağladığı imkânlarla ön plana çıkmaktadır. Akademik birikim uygulamalı eğitim ile desteklenerek öğrencilerin sektörde başarılı olmalarına zemin hazırlanmaktadır. Bölümümüz uygulama birimleri öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini ve deneyim kazanmalarını sağlamaktadır.

İSTEDİĞİNİZ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BÖLÜMÜNE AİT BİLGİLERE ULAŞMAK VE TABAN PUANLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kuruluş amacı, mevcut sektörlerin karşılaştığı teknik olmayan sorunların çözümüne yardımcı olmak ve ayrıca kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan idari personeli yetiştirmektir. Fakültenin bir diğer amacı da, iyi bir işletmecilik ve ekonomi bilgileri edindirerek bu bilgilerin günlük hayatta uygulanmasını, sonuçlar çıkarılmasını ve yeni stratejiler geliştirme yeteneğini kazandırmaktır. Fakülte eğitim ve öğretimini gördüğü alanı ulaşılan en son bilgilerle donanmış, edindiği bilgi ve birikimlerini esnek ve yaratıcı bir şekilde kullanabilen, bireysel, bölgesel ve ülkesel sorunları analiz edip, bunların çözümüne yönelik planlar ve projeler geliştirebilen, bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmeleri yakından takip ederek sürekli kendini geliştirmesi gerektiğine inanan öğrencilerin yetişmesini hedef almıştır.

İSTEDİĞİNİZ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜMÜNE AİT BİLGİLERE ULAŞMAK VE TABAN PUANLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER FAKÜLTE VE BÖLÜMLER

Yukarıda sıraladığımız fakültelerin yanı sıra ülkemizdeki çok sayıda üniversitede farklı bölümler dört yıllık eğitim vermeye devam ediyor.

TÜM DÖRT YILLIK BÖLÜMLERİ GÖRMEK VE BİLGİ EDİNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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