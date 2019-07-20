Dört yıllık bölümlerin taban puanları | Sayısal sözel ve eşit ağırlık bölümler ve kontenjanları
ÖSYM tarafından 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, bazı bölümlere ait taban puanı araştırmaları da hız kazandı. Özellikle güzel bir kariyer hedefleyen kişiler, dört yıllık bölümlerin hangileri olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, dört yıl eğitim veren bölümler neler?
Dört yıllık bölümlerin taban ve tavan puanları, 2019 yılında YKS tercihi yapacak gençlerin en önemli gündem maddesi oldu. İnternette konuya dair araştırma yapan üniversiteli adayları, dört yıllık lisans bölümlerinin taban puanlarını sorguluyor. İşte, dört yıllık bölümler taban ve tavan puanları...
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mühendislik Fakültelerinin amacı, mühendislik bilimine ve teknolojiye özgün katkılar sağlayarak topluma hizmet eden, fikir özgürlüğü ve sorumluluk bilinci ile bilginin sınırlarını sürekli genişleten, ulusal ve uluslararası rekabetçi, girişimci, yenilikçi, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip, çevreyi koruyan takım çalışmasına yatkın mühendisler yetiştirmektir. Mühendislik Fakültesinin başlıca amacı günümüz teknolojik gelişmelerine katkı sağlamak yönünde, ulusal ve uluslararası alanlarda tasarım yapabilen, mevcut problemleri çözebilecek yeni teknolojiler geliştirebilen, çevreye duyarlı ve meslek etiğini temel ilke edinen mühendisler yetiştirmektir.
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İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Gazetecilik: Gazetecilik Bölümü nitelikli insan ve yurttaşı her türlü değerin kaynağı olarak görür; bu çerçevede yazılı, görsel ve işitsel medya ve yayıncılık sektörü başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeylerde etkin rol ve görev üstlenecek gazeteciler, uzmanlar, araştırmacılar, medya yöneticileri ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlar.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık: Çekirdek ve temel iletişim becerilerine sahip; insana ve topluma duyarlı; kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış; mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; mesleki pratiklerinde kamu yararını gözeten; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan; yaratıcı ve eleştirel düşünebilen halkla ilişkiler ve reklamcılık uzmanları yetiştirmek
Radyo Televizyon Sinema: Medya sektörüne nitelikli çalışan kazandırmayı amaçlayan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, öğrencilerine sağladığı imkânlarla ön plana çıkmaktadır. Akademik birikim uygulamalı eğitim ile desteklenerek öğrencilerin sektörde başarılı olmalarına zemin hazırlanmaktadır. Bölümümüz uygulama birimleri öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini ve deneyim kazanmalarını sağlamaktadır.
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kuruluş amacı, mevcut sektörlerin karşılaştığı teknik olmayan sorunların çözümüne yardımcı olmak ve ayrıca kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan idari personeli yetiştirmektir. Fakültenin bir diğer amacı da, iyi bir işletmecilik ve ekonomi bilgileri edindirerek bu bilgilerin günlük hayatta uygulanmasını, sonuçlar çıkarılmasını ve yeni stratejiler geliştirme yeteneğini kazandırmaktır. Fakülte eğitim ve öğretimini gördüğü alanı ulaşılan en son bilgilerle donanmış, edindiği bilgi ve birikimlerini esnek ve yaratıcı bir şekilde kullanabilen, bireysel, bölgesel ve ülkesel sorunları analiz edip, bunların çözümüne yönelik planlar ve projeler geliştirebilen, bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmeleri yakından takip ederek sürekli kendini geliştirmesi gerektiğine inanan öğrencilerin yetişmesini hedef almıştır.
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DİĞER FAKÜLTE VE BÖLÜMLER
Yukarıda sıraladığımız fakültelerin yanı sıra ülkemizdeki çok sayıda üniversitede farklı bölümler dört yıllık eğitim vermeye devam ediyor.
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