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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANALİZ: Nuray BABACAN - ANKARA
28.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dört yapraklı yonca krizi

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Dört yapraklı yonca krizi

BİR süreden beri AK Parti’nin muhafazakâr tabanında yaşanan hareketlilik, ete kemiğe bürünmeye başladı. 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Ali Babacan’ın önderliğinde bir harekete hazırlandığı iddialarının ortaya çıkmasıyla birlikte, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu cephesinde düğmeye basıldı. Bu iki ekibin birlikte hareket ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı dile getiriliyor.

İKİ AYRI HAREKET

24 Haziran 2018 tarihindeki genel seçimlerin ardından, siyasi kulislerde sık sık dile getirilen yeni parti kurma iddiaları, son dönemde yoğunlaştı. AK Parti’nin tabanındaki bu hareketlilikle ilgili farklı iddialar ortaya atılırken, aslında tek değil iki ayrı çalışmanın olduğu belirtiliyor. Siyasi kulislerde, Davutoğlu’nun İstanbul Levent’teki bürosunda süren çalışmalarla, Gül ve ekibinin zaman zaman İstanbul, zaman zaman da Ankara Çukurambar’da yaptığı çalışmaların birbirinden farklı olduğu anlatılıyor. Siyasiler, Davutoğlu’nun, Babacan başkanlığındaki hareketin ‘bir parçası’ olmayacağını, kendisinin liderliğinde farklı bir çalışma yürüttüğünü öne sürüyorlar. Davutoğlu’nun çoğu eski öğrencisi, eski milletvekili ve kendi döneminin eski bürokratlarından oluşan bir grupla hareket ettiği ve ‘tabandan çok yoğun talep var’ değerlendirmesinde bulunduğu anlatılıyor.

CİDDİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Abdullah Gül ve Ali Babacan ekibi ise daha derin bir çalışma yapıyor. Gül’ün, Davutoğlu ile hiçbir temasının olmadığı, eski danışmanıyla ciddi görüş ayrılığı yaşadığı, ‘cenazeler’ dışında bir araya gelmediği bildiriliyor. Gül hareketinin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kimlik kazanacağı ifade edilirken, önceki gün kurulan bir site, ortalığı karıştırdı. Dört yapraklı yonca logosuyla kurulan ‘yenibirparti.org’ sitesi, Gül hareketinin start verdiği yorumlarına neden olsa da kısa süre sonra bu sitenin Davutoğlu ekibine ait olduğu iddiası dolaşmaya başladı.

GÜL EKİBİNDEN ENGELLEME

Siyasi kulislerde, Davutoğlu ekibinin, Gül hareketinden önce yola çıkarak ön aldığı ifade ediliyor. Bunun ortak hareket olmadığına ilişkin en önemli gösterge ise bu grubun Gül ve Babacan dahil, bu grupla birlikte hareket eden eski siyasileri izleme girişimine izin verilmemesi oldu. Gül ekibi, bu hesabın kendilerini sosyal mecradan takip etmesini engelledi. Bu hareketlilik AK Parti’de, en az yerel seçimler kadar konuşuluyor. Harekette kimlerin olduğu, ne zaman resmiyet kazanacağı konusunda yorumlar yapılırken, seçim sonuçlarına bağlı olarak başarılı olup olmayacaklarına da kafa yoruluyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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