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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.02.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Doktorların dikkati felaketi önledi! Doktor 'evdekileri de buraya getirin' dedi...

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Erzurum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde Acil Servis doktorlarının dikkatiyle zehirlendikleri belirlenen 4'ü çocuk 6 kişilik iki ailenin 5 üyesi, tedaviye alındı. Fakültenin Acil Tıp Ana Bilim Dalında görevli Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Osman Koçak, "Karbonmonoksit gazından diğer kişilerin de etkilenmiş olabileceğini düşünerek evdeki 4'ü çocuk 5 kişiyi de hastanemize çağırıp tetkik ettik. Yaptığımız incelemede bu 5 kişinin zehirlendiğini belirledikten sonra tedavilerine başladık" dedi.

 

Çat ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Meryem Yaşar (32) ve 2 çocuğu ile evine misafir gelen ablası Aysel Tanas, 2 gün önce ısınmak için yaktıkları sobayı gece tamamen söndürmeden uyudu. 

Sabah saatlerinde sobadan sızan ve beş duyu organıyla fark edilmesi imkansız olduğu için "sessiz katil" olarak da tanımlanan karbonmonoksit gazından etkilenen Yaşar, şiddetli baş ağrısıyla uyandı.

Mide bulantısı şikayeti de olan Yaşar, vakit kaybetmeden evde misafir kalan ablası Tanas'ı ve çocukları uyandırıp yakınlarından yardım istedi. 

Yardım üzerine Çat Devlet Hastanesine giden Yaşar, buradaki ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesine sevk edildi.

EVDEKİLERİ DE HASTANEYE GETİRMELERİNİ İSTEDİ

Burada yapılan tetkik sonrası Yaşar'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit eden doktorlar, Yaşar ile evde kalanların da zehirlenme ihtimalini değerlendirerek, evdeki Aysel Tanas ile 4 çocuğun hastaneye getirilmesini istedi.

Hastaneye çağırdıkları Tanas ile 4 çocuğun karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirleyen hekimler, Meryem Yaşar dışındaki diğer 5 kişiyi de tedaviye aldı. Hastanede bir gün tedavi gören 4 çocuk taburcu edildi, Yaşar ve Tanas'ın ise Acil Yoğun Bakım Servisindeki tedavileri sürüyor.

"BİR ŞEY OLMAZ" DİYEREK UYUDUK

Meryem Yaşar yaptığı açıklamada, gündüz yaktıkları sobayı akşam tamamen söndürmeden uyuduklarını ifade ederek, "Ablam ve iki çocuğu bize gelmişti. Akşam soba tam sönmemişti, içinde kömürün ateşi kalmıştı, 'bir şey olmaz' diyerek uyuduk. Sabaha doğu şiddetli baş ağrısıyla ilk önce ben uyandım, sonra evdekileri uyandırdım. Şükürler olsun ölümden döndük. dedi. 

Yaşar, uyandığında baş ağrısının yanında mide bulantısı da olduğunu belirterek, bu durum üzerine eşini arayıp yardım istediğini ifade etti. 

 

"BİZİM DÜŞTÜĞÜMÜZ HATAYA KİMSE DÜŞMESİN"

Yakınlarının arabasıyla ilçedeki Çat Hastanesine geldiklerini aktaran Yaşar, şöyle davam etti: 

"Hastaneye geldiğimde zehirlendiğimizi öğrendik. Evlerinde soba kullananlar sobayı tam söndürmeden, önlem almadan uyumasın. Sobanın içinde ateşin kalmadığına dikkat etsin. Sobada azcık köz vardı, zarar gelmez diye düşündüm ama öyle olmadı. Kömür sobası çok tehlikeli. Bizim düştüğümüz hataya kimse düşmesin." 

Meryem Yaşar, sobadan sızan gazdan evde 4'ü çocuk 6 kişinin zehirlediğini belirterek, doktorların dikkati sayesinde hem kendisinin hem de evde kalanların hayatlarının kurtarıldığını kaydetti.

Yaşar'ın ablası Aysel Tanas (38) da 2 gün önce kız kardeşi Yaşar'a misafirliğe gittiğini anlatarak, "Gündüz sobayı yaktık, içinde kömür ve köz vardı. Bundan dolayı sobadan çıkan gazdan zehirlenmişiz. Kardeşim uyandığında bizi de uyandırdı. Hepimizde baş ağrısı vardı, çocuklar kusuyordu. Sonra bizi Erzurum'daki hastaneden çağırdılar. Durum böyle olunca biz de hastaneye geldik." dedi. 

Tedavilerinin Erzurum'da devam ettiğini ifade eden Tanas, söz konusu hastanedeki acil yoğun bakım doktor ve personeline teşekkür ederek, kömür sobası kullananların daha dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. 

 

DOKTORLARIN DİKKATİ ZEHİRLENEN DİĞER HASTALARIN DA HAYATINI KURTARDI

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Osman Koçak da Meryem Yaşar'ın hastaneye karbonmonoksit zehirlenmesi ön tanısı ile sevk edildiğini ifade ederek, "Hasta Meryem Yaşar'ın yapılan tetkik sonucu karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit ettik. Karbonmonoksit gazından diğer kişilerin de etkilenmiş olabileceğini düşünerek evdeki 4'ü çocuk 5 kişiyi de hastanemize çağırıp tetkik ettik. Yaptığımız incelemede bu 5 kişinin zehirlendiğini belirledikten sonra tedavilerine başladık." dedi. 

Hastaneye getirilen Meryem Yaşar ve 2 çocuğu ile Aysel Tanas ve 2 çocuğunun genel sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Koçak, zehirlenme vakalarının karbonlu yakıtların tam yanmaması ve bacaların iyi çekmemesinden kaynaklandığını belirterek, vatandaşların bu konuda çok dikkatli olmaları gerektiğini anlattı.

Hastanenin Acil Yoğun Bakım Servisi görevlisi Dr. Ahmet Şenol ise "Doktorlarımızın dikkati sayesinde zehirlenen 5 hastamız tedaviye alındı. Kısa zamanda da Meryem Yaşar ve Aysel Tanas'ı taburcu edeceğiz." dedi.

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