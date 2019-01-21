Doğu buz kesti: Ardahan'ın Göle ilçesi 32,5

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDoğu buz kesti: Ardahan'ın Göle ilçesi 32,5
GeriGündem Doğu buz kesti: Ardahan'ın Göle ilçesi 32,5
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
21.01.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Doğu buz kesti: Ardahan'ın Göle ilçesi 32,5

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğu buz kesti: Ardahan'ın Göle ilçesi 32,5

Doğu Anadolu Bölgesi, yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. Türkiye'de dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32,5 ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandı. Meteoroloji yetkilileri soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Kar yağışının hemen ardından etkili olan Sibirya soğuklarının Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı, battaniye, kilim ve neylonla örterek önlem alıyor. Araçlarını adeta soğuğa karşı giydiren vatandaşlar, örtmediklerinde sabah araçlarının çalışmadığını belirtti. Özellikle sabaha doğru çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar geceleri araçlarını birkaç kez çalıştırdıklarını kaydetti. Soğuk havanının etkili olduğu bölgede iş yerlerinin camları buz tuttu, evlerin suları dondu.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri Sibirya soğuklarının önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacağını bildirdi. Termometrelerin sıfırın altında 32,5 dereceği gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesi Türkiye'nin en soğuk yerleşim alanı oldu. Diğer bölgede en düşük hava sıcaklığı ise Erzurum merkez Yakutiye ilçesinde 27.7, Ardahan ve Erzincan Otlukbeli 24,9, Kars 21, Ağrı 18, Erzincan 11,7, Muş 11,4 ve Iğdır'da ise 8.4 derece olarak ölçüldü.

Öte yandan uzmanlar soğuk havalarda özellikle yaşlı ve çocukların zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamalarını isterken, dışarı çıkanlarında ağızlarını sıkıca bağlayıp lahana gibi kt kat giyinmeleri tavsiyesinde bulundu.

Doğu buz kesti: Ardahanın Göle ilçesi 32,5


 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim?"

Ataşehir’de silahlı saldırı: 3 yaralı

Çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı