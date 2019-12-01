Doğu Akdeniz mesajı: Gemilerimizi çekmeyiz

EMRİVAKİYLE OLMAZ

“Özellikle Doğu Akdeniz’de bulunan hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda birileri hakça paylaşımın yerine gerilimi körüklemeye çalışıyor. Adaletli paylaşım imkânı varken, tehdit diline ve şantaj politikalarına başvuruluyor. Oysa hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir. Emrivakilerle netice alınamayacağı artık idrak edilmelidir. ‘Ben yaptım oldu’ mantığıyla kimse bir yere varamaz. Aba altından sopa göstererek hiçbir ülke bir başkasına haklarından sarfınazar ettiremez. Türkiye böyle bir zillete asla boyun eğmez. Ülkemiz ne kendi hukukunun ne de Kıbrıs Türkünün çıkarlarının çiğnenmesine izin verir. Doğu Akdeniz’de en uzun deniz sınırlarına sahip bir ülkeyi dışlamak, ona rağmen projeler gerçekleştirmeye çalışmak mümkün değildir.

İKİ GEMİMİZ GÖREVDE

Şu anda son teknolojiye sahip iki sondaj gemimiz Fatih ve Yavuz ile iki sismik araştırma gemimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Biz bunların bağırmalarıyla, çağırmalarıyla oradan bu gemilerimizi çekmeyiz. Onlar orada şu anda görevlerini yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler. Gemilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği ise Deniz Kuvvetlerimiz tarafından en üst düzeyde sağlanıyor. Bu gemilerimizin yürüttüğü faaliyetlerin kısa sürede meyve vereceğine inanıyorum. Şimdi Libya ile de biliyorsunuz anlaşmamızı yaptık. Libya ile yaptığımız anlaşmadan sonra şimdi bu anlaşma parlamentomuza gelecek ve parlamentomuzdan da geçmek suretiyle, bu işi çok daha farklı bir konuma taşımış olacağız.

LİBYA’YI TEHDİT BAŞLADI

Şimdi Libya’yı tehdit etmeye başladılar. Bu anlaşma yapıldı. Bu anlaşmanın diğer ayakları da uygulamaya girecek, bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracaktır. Ben bu inançla Doğu Akdeniz’deki tüm taraflara samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, enerjiyi bir çatışma aracı yerine işbirliği zeminine dönüştürelim. Diplomasinin imkânlarını kullanmak varken bölgeye yeni bedeller ödetecek yollara tevessül etmeyelim.

BU BİR BARIŞ PROJESİ

Bugün hep birlikte ülkelerimiz ve bölgelerimiz adına gerçekten tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Her aşaması sabırla, dirayetle, Türkiye-Azerbaycan ve Gürcistan’ın ortak gayretleriyle örülen 7.5 yıllık uzun ve meşakkatli bir süreci başarıyla taçlandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bütün bu adımları atarken bunun bir bölgesel proje olduğunu, bunun bir barış projesi olduğunu da özellikle vurgulamam lazım. Bu bir dayanışma ve bu dayanışmanın adı da barış. Bu proje, her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun sembolüdür.”

ALİYEV: TÜRKİYE GÜÇ MERKEZİ OLDU

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de konuşmasında özetle şunları söyledi: “Kardeş Türkiye topraklarında olmaktan memnunum. Birlikte başladığımız TANAP, Avrupa’ya ulaştı. TANAP’ın ömrü uzun olacak. Fayda sağlayacağına inanıyorum. Tarihi İstanbul Anlaşması neticesinde TANAP için yeşil ışık yakıldı. Biz hayata geçirelim dedik ve böyle de oldu. Maliye yükünü esas Türkiye ve Azerbaycan yapmıştır. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ile 450 milyon tondan çok petrol nakledilmiştir.

7 ÜLKEYİ BİRLEŞTİRİYOR

TANAP’taki tüm insanlara derin teşekkürlerimi bildirmek isterim. Dev projenin vaktinde yapılmasında büyük rol oynamışlardır. TANAP, güney gaz koridorunun bir parçasıdır. 4. proje olan TAP eminim vaktinde bitecektir. Böylelikle güney gaz koridoru vaktinde yapılacaktır. Bugün güney gaz koridoru 7 ülkeyi birleştiriyor ve uluslararası işbirliği projesidir. Daha büyük anlaşmalara ulaşılacak.

KARDEŞLİĞİMİZ BÜYÜYOR

Projenin hayata geçmesi Türkiye-Azerbaycan siyasi iradesi sonucudur. Bugün dünya çapında böyle başka ülke tanımıyorum, bizim gibi yakın olsun. Kardeşliğimiz günden güne büyüyor. Türkiye bugün yabancı yatırımları için açık bir ülkedir. Ortak yatırımlar halklarımızın refahını arttırıyor. Önceki dönemi biliyoruz. IMF ve başka borçlardan yakasını kurtaramıyordu. Ancak şimdi siyasi istikrarı sayesinde dünya çapında güç merkezi oldu. Türkiye’nin gücü bizim gücümüz. Biz iki kardeş beraber devam edeceğiz. TANAP aynı zamanda enerji güvenliği projesidir. Tüm projeler bölgedeki istikrarı arttırır. Bizim Türkiye ile çıkarlarımız birdir.”

NE HAKLARIMIZDAN VAZGEÇERİZ NE DE KKTC’NİN HAKLARINI YEDİRİRİZ

“KARŞILAŞTIĞIMIZ birçok çifte standarda rağmen diplomasiden, uluslararası hukuktan asla taviz vermedik. Rekabet yerine işbirliğinin, gerilim yerine müzakerenin peşinde olduk. Ne haklarımızdan vazgeçeceğiz, ne KKTC’nin haklarını yedireceğiz ne de hakkımız olmayana el uzatacağız. Dünya gündeminin terörle, istikrarsızlıkla meşgul olduğu dönemde, Avrupa ile Asya’yı TANAP ile birbirine bağlıyoruz. Artık sorumluluk sınırın öbür tarafında. Türkiye’yi 3 kıtanın enerji ticaret merkezine dönüştürmek adına adım atıyoruz. TANAP’ın Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni’ne katılanlara, emeği geçenlere, Aliyev kardeşime, Gürcistan’da yönetici arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği.”

ENERJİNİN İPEK YOLU

TANAP projesinin hayata geçmesi için büyük çaba sarf ettik. Verilen emeklerin boşa gitmediğini görüyoruz. Enerjinin İpek Yolu olarak görülen bu muhteşem projenin, belirlenen takvime, hedeflerimize ve taahhütlerimize uygun şekilde ülkelerimizle ilgili kısmını bugün itibariyle tamamlamış oluyoruz. Bu proje ile sahip olduğumuz zenginlikleri, kendi vatandaşlarımızın, onlarla birlikte tüm bölge halklarının, tüm insanlığın hizmetine sunma irademizi teyit ettik.”