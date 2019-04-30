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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İPEK ÖZBEY
30.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Doğa dostu ziyaret

İpek Özbey
İpek Özbey
iozbey@hurriyet.com.tr
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İpek Özbey
İpek Özbey
iozbey@hurriyet.com.tr
Doğa dostu ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ni ziyaret ederek, bahçenin kurucusu Ali Nihat Gökyiğit’ten bilgi aldı. Emine Erdoğan, buradaki floranın çocuklara tanıtılmasının önemine dikkat çekerek, bahçede yapılan eğitim çalışmalarının daha çok okula duyurulması gerektiğini söyledi.

İŞADAMI Ali Nihat Gökyiğit, 1995 yılında eşi Nezahat Gökyiğit adına hatıra parkı oluşturmak istedi ve bir bitkilendirme ve ağaçlandırma planı uygulandı. Önce yol inşaatı nedeniyle yapısı aşırı bozulmuş toprak ıslah edildi, sonra 46 hektarlık alana 50 bin ağaç ve çalı dikildi. İş giderek büyüdü, 2002 yılında botanik bahçe olarak hizmete giren mekan halkın ziyaretine açıldı.

Doğa dostu ziyaret

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, İstanbul’un Anadolu yakasında, Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden gelen otoyollarla, Anadolu otoyolunun birleştiği kavşakta bulunuyor. Bu özelliği onu, dünyada karayolu kenarında yapılan ilk botanik bahçesi yapıyor.

Bahçenin bugün önemli bir misafiri vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, bahçenin faaliyetleri ve bitkiler hakkında Ali Nihat Gökyiğit’ten ve yetkililerden bilgi aldı. Emine Erdoğan Gökyiğit tarafından, “Doğa dostu hanımefendi bahçemize hoşgeldiniz” şeklinde karşılandı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen Resimli Türkiye Florası kitap projesi de anlatıldı. Kitap ilk kez Türkçe yayımlanacak ve her bitki bilimsel olarak resmedilecek. 30 ciltlik projenin şu ana kadar iki cildi yayımlandı. 15 cilt için ise çalışmalar sürüyor.

Doğa dostu ziyaret

Bu çalışmaların tamamlanması için yaklaşık 15-20 yıl gerekiyor. Dünyadaki botanik bahçelerinin 150-200 yıllık olduğuna dikkat çeken Gökyiğit, bu bahçenin de uzun yıllar yaşaması için, tahsis şartlarının özel hükümler taşıması gerektiğini söylüyor.

Doğa dostu ziyaret

İpek ÖZBEY yazdı

BETONA İNAT DOĞAL HAYAT

Otoyol kenarında 500 dönümlük alana yayılan, şehrin nefes alma noktalarından biri olan bu bahçe 8 adadan oluşuyor. Buradaki ekip, 10 günde bir yeni bir bitki keşfetmeye devam ediyor, nesli tükenmekte olanları da koruma altına alınıyor.

‘Betona inat, doğal hayat’ misyonuyla yola çıkılan bu doğa harikasında 2018 yılında plastik çatal, bıçak kullanmaya son verilmiş. Yetkililer ‘Sıfır Atık’ projesini yürüten Emine Erdoğan’a burada da 2018’den beri plastik kullanımına son verildiğini, 4 yıldır bahçede compost üretildiğini ve bu sayede dışarıdan toprak alınmasına gerek kalmadığını anlattılar. Botanik bahçede devam eden eğitim çalışmaları, bilimsel araştırmalar ve sürdürülebilir sıfır atık uygulamaları hakkında bilgi alan Erdoğan, yaklaşık 8 bin 500 bitkinin bulunduğu kurutulmuş bitki müzesi Herbaryum ve bitki kütüphanesini de ziyaret etti.

Botanik Bahçesi’nin bitki florasının tanıtımının çok önemli olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, bahçede yapılan eğitim çalışmalarının daha çok okula duyurulması gerektiğine dikkat çekti. Bilgilendirme sonrasında Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet bahçeyi gezerek incelemelerde bulundu.

İpek Özbey
İpek Özbey
iozbey@hurriyet.com.tr
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