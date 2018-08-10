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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ferit ASLAN (DHA)
10.08.2018 - 15:41, Son Güncelleme:

Diyarbakırlı dede aranıyor!

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Diyarbakırlı dede aranıyor!

Ürdünlü Arva isimli kadın, 2'nci Dünya Savaşı öncesi Ürdün'e taşınıp, 1992 yılında vefat eden dedesinin gerçek ismini öğrenip, kentteki yakınları hakkında bilgi edinebilmek için Diyarbakır'da yerel bir gazeteye ilan verdi. İlanda bilgi veren kişiye para verileceği belirtildi.

Diyarbakır'da, yerel olarak yayımlanan Tigris gazetesinde bugünlerde, 'Aranıyor' başlığı ile tam sayfa verilen kayıp ilanı, dikkat çekiyor. Kayıp ilanını ABD'de yaşayan, hem ABD, hem de Ürdün vatandaşı olan Arva adındaki bir kadının verdiği ve 1913-1917 yılları arasında Diyarbakır'da doğan dedesinin gerçek ismini ve yakınlarını aradığı belirtildi. 15 gündür yayımlanan ilanda, aranan kişinin fotoğraflarının yanı sıra, birlikte askerlik yaptığı bazı arkadaşlarının da resimleri yer aldı.

ÜRDÜN'DE İNGİLİZ ORDUSUNA KATILMIŞ, 2'NCİ DÜNYA SAVAŞINDA YER ALMIŞ

Dedesinin 1992 yılında vefat ettiği belirtilen ilanda şu ifadeler kullanıldı: "Fotoğraftaki adamın tanımlanmasına yardımcı olacak her türlü güvenilir bilgiyi araştırıyoruz. Diyarbakır'da doğdu, isim, aile ve askeri numarası bilinmiyor. 1913-1917 arası doğdu, annesinin ismi Rabia, erkek kardeşinin ismi Zeki, teyzesinin adı ise Medine (Aranan kişinin soyadının 'Bilir' olabileceği düşünülüyor. 2. Dünya Savaşı öncesi Ürdün'e taşındı. Ürdün'de İngiliz ordusuna katıldı ve 2. Dünya Savaşı'nda savaştı. Bu kişinin tanımlanması çok önemli ve aciliyet taşıyor. Gelen bilgiler bir sonuca taşır nitelikte olmalı. Fotoğraflardaki bu iki kişi ise, yukarıda fotoğrafı bulunan kişinin arşivinde çıkmıştır. Bu kişinin tanımlanmasına yardımcı olacaklar ve bilgi için para ödülü alacaktır."

İlanda ayrıca Diyarbakırlı olan dedesiyle ilgili bilgi sahibi kişilerin araması gereken iletişim bilgileri yer aldı. 

Diyarbakırlı dede aranıyor

 

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