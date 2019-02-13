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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR (İHA)
13.02.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Diyarbakır’da PKK'ya büyük darbe

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Diyarbakır’da PKK'ya büyük darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK mensuplarının yol kenarına yerleştirdiği el yapımı patlayıcı, jandarmanın dikkati sayesinde fark edilerek imha edildi. Lice’de düzenlenen operasyonlarda 5 ton esrar ele geçirildi. Operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 6 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, terörün finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretine büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 5 ton 209 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde fark edildi. El yapımı patlayıcı imha edilirken, teröristlerin kullandığı 6 sığınak da kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca, Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde, 12 Şubat 2019 Salı günü saat 20.00’dan itibaren jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-114 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Birkan Gündüz-02 müşterek operasyonunun aynı gün gün saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 6 adet kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Lice ilçesi Yolçatı köyü stabilize yolundaki menfez içerisine bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen, 12 kilogramlık tüpten oluşan 1 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, arazi ve jelikon bidonlar içerisinde bin 220 adet 7,62 milimetre AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 500 adet Mavzer fişeği, 1 adet iki parça halinde jenaratör, 2 adet bombaatar mühimmatı, 6 adet 4’lü pil bloğu, 1 adet 6’lı pil bloğu, 1 adet büyük 2’li pil bloğu, 28 adet küçük pil, 4 adet 12 voltluk akü, 2 adet büyük tüp, 1 adet güneş paneli kontrol düğmesi, çok miktarda mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinde dış kap olarak kullanılmak üzere şekillendirilmiş tencere, 3 adet 100 litrelik mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinde dış kap olarak kullanılan demir su kazanı, 110 metre elektrik kablosu, çok sayıda çadır demiri, giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir” denildi.

TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞINA BÜYÜK DARBE

Narko-terörizmle mücadele faaliyetlerinin de yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İcra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde Dibek, Yolçatı ve Yalaza köyleri kırsalında 10 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette tespit edilen, 30 adet Jelikan bidon ile arazide gizlenen 52 adet çuval ve poşet içerisinde 5 ton 209 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Yol kontrol faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen 4 adet yol kontrol ve arama noktalarında görevli personel tarafından, 420 şahıs ve 140 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 9 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 1 şahıs hakkında 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”

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