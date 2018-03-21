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    Diyarbakır’da Nevruz hareketliliği

    DİYARBAKIR (İHA)
    21.03.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır’da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Nevruz etkinliklerinin yapılacağı alana gelmeye başladı.

    HDP, DBP ve DTK’nın organize ettiği Nevruz kutlama etkinlikleri başladı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kutlamanın yapılacağı Bağlar ilçesinde alana gelirken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Etkinlik nedeniyle, alan çevresinde ve kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kentin bazı noktalarına TOMA konuşlandırıldı. Etkinliğin yapılacağı alanın çevresinde ise polis dün geceden itibaren yolları barikatlarla trafiğe kapatırken, vatandaşlar, üst aramalarının ardından alana girişlerine izin verildi.

    Etkinliğin saat 12.00’de başlaması bekleniyor.

    Diyarbakır’da Nevruz hareketliliği

    Etiketler: diyarbakır , nevruz , nevruz 2018 , newroz , son dakika , gündem
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